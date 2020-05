Ubisoft dévoile les compositeurs d’Assassin’s Creed Valhalla

Pas besoin d’attendre l’Ubisoft Forward pour connaître les compositeurs d’Assassin’s Creed Valhalla. En effet, la page allemande du store officiel indique déjà les noms de ceux qui ont participé aux musiques présentes sur le disque de l’édition collector.

Ah ben c’est original

On retrouve donc un trio avec en premier nom Jesper Kyd. Il s’agit de son grand retour sur la série. En effet, il s’était déjà occupé des deux premiers épisodes ainsi que de Brotherhood et de Revelations. On lui doit donc le très populaire Ezio’s Family.

Nous avons ensuite Sarah Schachner. Elle est également une habituée puisque après quelques musiques additionnelles sur Black Flag, elle avait participé à Unity avant de s’occuper en solo d’Assassin’s Creed Origins.

Le troisième nom est le plus étonnant et en même temps non. Einar Selvik participe en effet à la bande-originale d’Assassin’s Creed Valhalla. Ce musicien norvégien travaille pour la première fois sur un jeu vidéo mais il est principalement connu pour s’occuper des musiques de la série Vikings. On suppose qu’Ubisoft l’a contacté à cause de cela.

Assassin’s Creed Valhalla sortira fin 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X et Google Stadia.