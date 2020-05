La conférence Ubisoft Forward aura lieu le 12 juillet à 21 heures

Avec l’E3 2020 et d’autres rendez-vous annulés, les alternatives se multiplient. Alors que le Summer Game Fest suit son cours et qu’on nous a présenté The Guerrilla Collective plus tôt dans la journée, c’est au tour d’Ubisoft de nous fixer une date pour sa conférence annuelle estampillée Forward : ce sera le 12 juillet à 21h, heure française.

Une conférence digne de l’E3

Dans un bref communiqué de presse, l’éditeur français nous donne rendez-vous pour une diffusion en direct en début de soirée avec Ubisoft Forward. Les ambitions sont affichées puisqu’elle est décrite comme une conférence « digne de l’E3 » et proposera « des informations exclusives sur les jeux, des annonces inédites et bien d’autres surprises ». Cela se passera sur les réseaux habituels de l’éditeur.

Nul doute que l’on aura des informations sur le récemment annoncé Assassin’s Creed Valhalla avec cette fois-ci, on espère, du vrai gameplay. On peut s’attendre aux retours de Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine et Gods & Monsters, qui avaient été repoussés et l’épisode annuel de Just Dance. Certains espoirs se tournent du côté d’un passage de Beyond Good & Evil 2 tandis que d’autres espèrent désespérément le retour de Prince of Persia. On verra tout ça le 12 juillet, date à laquelle on vous résumera bien évidemment les annonces.