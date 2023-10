Redfall : Une grosse mise à jour avec le 60 FPS, la furtivité et d’autres correctifs, les détails

Mise à jour 2 de Redfall, les changements

Sorti en mai dernier, Redfall a eu un lancement quelque peu houleux. Entre les soucis de lancement et une expérience qui n’a pas séduit tous les joueurs et joueuses, le titre a rapidement été déserté. Si bien que plus tôt dans la journée, on vous disait que le jeu atteignait difficilement les 10 joueurs connectés simultanément sur Steam. Drôle de timing puisque Bethesda vient d’annoncer le déploiement de la mise à jour 2, déjà disponible au téléchargement. Et ça, c’est une très bonne nouvelle.

Celle-ci apporte pas mal de choses, avec une longue liste de correctifs et d’améliorations. Mais on note surtout l’arrivée du tant attendu mode Performance sur Xbox Series avec le 60 FPS. En plus d’apporter de nouveaux paramètres manette, on y retrouve aussi les éliminations furtives, histoire d’apporter plus de possibilités à l’éventail des approches. L’équilibrage a aussi été revu avec de nouveaux ennemis et d’autres joyeusetés. Une excellente nouvelle pour ce titre au potentiel important mais gâché par un lancement compliqué.

Voici le patchnote complet et officiel :

PERFORMANCES ET STABILITÉ

Activation du mode Performance à sur Xbox Series X|S.

Amélioration des performances et de la stabilité sur PC pour de nombreuses configurations.

Correction de plusieurs plantages rares liés à la mémoire.

Correction d’un problème de corruption graphique lors des changements de résolution avec les cartes graphiques AMD.

Correction d’un problème qui survenait lors de la réinitialisation des paramètres de jeu à leurs valeurs par défaut alors que le jeu était affiché en mode fenêtré sur un deuxième écran.

Le paramètre d’anticrénelage est désormais masqué dans les paramètres graphiques lorsque la mise à l’échelle AMD FSR 2.1 est activée.

Diverses améliorations de performance ont été apportées aux aptitudes des personnages, aux armes et aux systèmes de jeu globaux.

Divers correctifs ont été apportés pour permettre le déclenchement correct des aptitudes de personnages malgré certains facteurs environnementaux comme les échelles, la Brume de mort et l’électrocution, entre autres.

Améliorations apportées à la navigation et la collision des joueurs à Redfall Centre et au Cimetière.

INTERFACE UTILISATEUR

La propriété « silencieux » est désormais mentionnée dans les infobulles des armes dotées de silencieux ou d’accessoires d’atténuation du bruit. Les armes dotées de silencieux font moins de bruit et risquent moins d’alerter les ennemis proches.

Des indicateurs apparaissent désormais sur l’ATH lorsqu’il est possible d’enjamber ou escalader un obstacle.

Sur la table de briefing, la distinction entre missions principales et missions optionnelles est désormais plus claire.

Des améliorations fonctionnelles ont été apportées aux marqueurs de la boussole et aux zones de recherche des objectifs pour harmoniser leur comportement.

Les monuments apparaissent désormais comme « verrouillés » sur la carte une fois que les joueurs ont terminé les missions d’introduction à Redfall Centre et au Cimetière.

Amélioration de la lisibilité lors de l’achat de munitions.

Ajout d’un indicateur hors écran lorsque Bribón est à terre.

Correction d’un problème en raison duquel les zones de recherche des objectifs empêchaient le voyage rapide lors de l’utilisation de la carte.

La touche de synthèse vocale est désormais constamment affichée lorsque l’option est activée.

Les signalements de joueurs affichent désormais un indicateur de chargement lors de l’envoi.

Clarification de la description du succès « Contrebande ».

ACCESSIBILITÉ

Améliorations de la narration à l’écran : La narration est mise à jour lorsque l’état d’un salon multijoueur passe de Prêt à Pas prêt, et inversement. La narration prend désormais en compte l’ouverture du champ de saisie textuel. Elle se met à jour toutes les 7 secondes tant que le champ de saisie reste ouvert. La narration décrit désormais les commandes de menu « Retour » et « Amis » sur toutes les pages du menu des paramètres. La narration prend désormais en compte le champ de saisie d’identifiant dans le sous-menu « Ajouter des amis (cross-play) ». Correction d’un problème qui invitait les joueurs à appuyer sur Entrée lorsque le champ de saisie d’identifiant était activé dans le sous-menu « Ajouter des amis Bethesda.net ». La narration prend désormais en compte la navigation dans les menus de sélection de personnage et de système. La narration décrit désormais les notifications d’invitation de jeu et de demande d’ami. Lors de la sélection d’une difficulté verrouillée, la narration décrit la difficulté comme « verrouillée ». Lors de la sélection d’une difficulté déverrouillée, la narration décrit « difficulté sélectionnée ». L’infobulle de système du menu principal affiche uniquement « Système », et la narration décrit « Système » à la fois dans le menu principal et le menu de système. La narration tient désormais compte du curseur lorsqu’il pointe tous les boutons et liens, aussi bien pour les commandes numériques qu’analogues. La narration prend désormais en compte le placement ou le retrait de marqueurs. Correction de plusieurs problèmes affectant les interactions entre narration à l’écran et BNET : Suppression d’une invitation erronée à « appuyer sur Entrée » pour saisir l’adresse e-mail, l’identifiant et/ou le mot de passe lors de la connexion. La narration fonctionne désormais correctement dans le menu d’assistance des comptes Bethesda.net. La narration prend désormais en compte l’accord mis à jour de BNET.

Lorsque vous quittez un salon multijoueur, la narration décrit désormais correctement « Fermer », au lieu de « Quitter » ou « Quitter le salon » lorsque la liste d’amis est ouverte.

Il y a désormais une différenciation audio et visuelle entre les salons solo et multijoueur. Ajout d’un deuxième retour sensoriel dans les Dossiers pour indiquer la focalisation sur la barre de défilement.

Amélioration des mesures relatives à la photosensibilité dans les contextes suivants : Faire feu avec l’arme inégalée Clacker en mode visée près d’une lumière d’alerte rouge. Effets de flou lumineux environnemental causé par les tirs des armes. Mort et désintégration des vampires. Détonations rapides successives des bombes à sous-munitions de Remi. Invocation de l’Ascenseur de Layla lorsque d’autres joueurs sont proches.



GAMEPLAY

De nombreuses améliorations ont été apportées à l’aide à la visée par défaut ainsi qu’à l’ajustement des zones mortes, et de nouvelles options ont été ajoutées pour permettre aux joueurs de personnaliser ces paramètres pour manette et clavier/souris. Recommandations d’Arkane : Pour les adeptes des FPS multijoueur nerveux : essayez les préréglages de temps de réponse Moyen, Élevé et Linéaire, car ils assurent globalement une expérience plus énergique et réactive. Pour les adeptes des FPS solo plus calmes : essayez les préréglages de temps de réponse Par défaut, Faible et Moyen, car des courbes de réaction plus lentes assurent globalement une meilleure précision dans votre visée. Augmenter/Réduire la sensibilité de votre manette dans les préréglages de temps de réponse augmentera/réduira directement votre vitesse de rotation gauche/droite. Pour les joueurs qui augmentent la sensibilité de leur manette, essayez les options Par défaut/Fort/Très fort des paramètres Force de l’Aide à la visée et Force de la visée si souhaitez cette assistance. Pour les joueurs qui réduisent la sensibilité de leur manette, essayez les options Par défaut/Faible/Très faible des paramètres Force de l’Aide à la visée et Force de la visée pour éviter la sensation de ne pas contrôler réellement votre visée. Ajuster le paramètre Préréglage de temps de réponse est un bon début pour trouver la configuration de manette qui vous conviendra.

Pendant la mission « Installation », Anna Creelman remplit désormais les munitions de pistolet, de fusil de chasse et de fusil d’assaut des joueurs.

Ajout de nouveaux nids de vampires dans les quartiers de la vieille ville et de Sedgewick.

Ajout d’un didacticiel et d’une entrée dans les Dossiers pour le résidu psychique.

Le C4 de Remi ne persiste plus dans le monde après avoir explosé.

Divers correctifs ont été apportés à la persistance des objectifs de mission.

Ajout de dialogues pour la mission « Tomber comme la foudre ».

COMBAT

Les joueurs peuvent désormais se faufiler et éliminer discrètement les adeptes et soldats de Bellwether avec une arme à pieu.

Augmentation de la densité des ennemis en monde ouvert et rééquilibrage des rencontres lors des missions.

Ajout de rencontres ennemies uniques en monde ouvert à Redfall Centre.

Ajout d’éléments lumineux ou de vêtements réfléchissants aux PNJ vampires et humains pour améliorer la visibilité de nuit.

Ajout de munitions à ramasser dans les zones autour de la caserne pour aider les nouveaux joueurs à s’approvisionner en ressources en début de jeu.

Les ennemis changent désormais de position pour éviter les tirs alliés.

Bribón électrocute désormais toujours les ennemis proches lors de l’utilisation de Sirène avec l’aptitude Roc robotique activée.

Remi est désormais alertée lorsque Bribón est à terre, et sa position lui est indiquée.

Correction de plusieurs cas de figure dans lesquels les ennemis pouvaient rester inactifs et cesser de combattre les joueurs.

Ajustement des mires et des silencieux pour améliorer la visibilité du réticule.

Les mires dotées d’une lueur verte ne brillent plus aussi fort la nuit.

Les dimensions et le positionnement des chargeurs ont été améliorés afin d’empêcher le clipping et d’autres problèmes d’animation.

Amélioration du comportement des Cataclysmes en combat dans l’arène du boss Soleil Noir.

ENVIRONNEMENT

Des références au district Cimetière ont été ajoutées sur la carte, ainsi qu’à d’autres endroits dans le district Redfall Centre.

Amélioration de l’éclairage dans l’arène du boss Soleil Noir.

Amélioration de la fidélité visuelle pour les papillons d’espace psychique, les nappes de brume, l’emblème luisant de Soleil Noir et divers effets aquatiques.

MULTIJOUEUR

Ajout d’indicateurs et marqueurs de joueur bien distincts pour les sessions multijoueur, ainsi que de couleurs de marqueur uniques pour chaque joueur en coop.

Amélioration de la visibilité des marqueurs de joueur.

Le succès « Jour, nuit… » est désormais uniquement débloqué en multijoueur si la mission « Perdu dans le brouillard » est active.