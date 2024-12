Pas de version PC de prévue pour Unicorn Overlord, ni aucun DLC ou suite pour le moment

Le studio a la tête ailleurs

Si le studio cherchait à agrandir son audience, sortir Unicorn Overlord sur PC aurait du sens. Malheureusement, il semble être fâché avec cette plateforme, même maintenant qu’il n’est plus au bord de la banqueroute. Dans une interview chez GamesRadar+, Takafumi Noma, réalisateur du jeu, a confirmé qu’il n’existait à l’heure actuelle aucun plus pour un portage PC d’Unicorn Overlord. Avec le succès du titre, on aurait pu penser qu’une version PC aurait été la prochaine étape logique pour le studio, mais il semble être passé à autre chose (sur un projet d’action-RPG non annoncé pour le moment).

Le réalisateur confirme même qu’aucun DLC n’est prévu, ni même aucune suite, du moins pour l’instant :

« Nous sommes profondément reconnaissants envers le grand nombre de joueurs qui ont adopté notre vision d’un nouveau RPG stratégique. Beaucoup de ces joueurs ont exprimé le souhait d’un DLC ou d’une suite au jeu. Bien qu’il n’existe actuellement aucun projet de développement de cette nature, je ne dirais certainement pas non si cela ne tenait qu’à moi. Ce serait formidable si nous pouvions concrétiser cela un jour. »

L’envie est en tout cas présente et il y a tout de même matière à espérer une suite un jour ou l’autre. En attendant, vous pouvez jouer à Unicorn Overlord sur PS4, PS5, Xbox Series et Switch. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus sur le jeu.