Unicorn Overlord confirme son très bon lancement avec 500 000 ventes

Un pari gagnant pour le studio

500 000 copies vendues, ce n’est peut-être rien si vous ne vous fiez qu’à des épiphénomènes ou la vente de mastodontes, mais pour VanillaWare, la prouesse est plus que remarquable. En moins d’un mois, Unicorn Overlord aura dépassé ce cap symbolique à la surprise générale, notamment celle de son studio.

La performance est en réalité double. Le tactical-RPG a été lancé durant une période très chargée pour le calendrier des sorties, coincé entre l’arrivée consécutive du trio Final Fantasy VII Rebirth / Persona 3 Reload / Like a Dragon: Infinite Wealth, et les jeux de fin mars qui attiraient toute l’attention. De plus, atteindre ce seuil de ventes aussi rapidement est un joli exploit, si l’on compare ces chiffres à ceux de 13 Sentinels. Ce dernier est considéré comme l’un des plus grands succès du studio, et pourtant, il aura mis une bonne année à atteindre les 500 000 ventes. VanillaWare peut donc sabrer le champagne.

Unicorn Overlord est disponible sur PS4, PS5, Xbox Series et Switch. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus sur le jeu.