Apex Legends détaille les nouveautés de sa saison 24, Prise de Pouvoir

Un nouveau système d’armement avec les Arsenaux

L’une des principales nouveautés concerne les Arsenaux, des stations d’armement disséminées sur la carte. Ces points d’intérêt vous permettent d’accéder plus rapidement à un équipement adapté dès votre atterrissage. Les Arsenaux apparaîtront à des emplacements fixes et offriront un moyen rapide de récupérer l’arme souhaitée, ainsi qu’une grande quantité de munitions. Ils permettront également de procéder à une amélioration ponctuelle de vos armes en leur ajoutant un accessoire ou une optique si elles n’en possèdent pas. Les Arsenaux se réinitialisent au cours de la partie, ce qui vous permet de profiter à plusieurs reprises de ces différents services.

Des modifications pour la classe Assaut

Les Légendes de la catégorie Assaut bénéficient de plusieurs améliorations :

Recharge automatique des armes rangées : Les armes non équipées se rechargent automatiquement après deux secondes

: Les armes non équipées se rechargent automatiquement après deux secondes Réserve de combat : Les Légendes d’assaut disposent de deux emplacements supplémentaires dans leur inventaire, exclusivement réservés aux grenades

: Les Légendes d’assaut disposent de deux emplacements supplémentaires dans leur inventaire, exclusivement réservés aux grenades Surge de combat : Lorsqu’une Légende d’assaut brise le bouclier d’un ennemi, elle bénéficie d’une augmentation temporaire de la vitesse de déplacement, d’une accélération des rechargements, et l’ennemi dont le bouclier a été détruit est mis en évidence pour toute l’équipe.

Des améliorations spécifiques ont ainsi été apportés aux Legendes Ash et Ballistic.

Des changements sur les armes et les armures

Les dégâts des armes sont revus à la hausse, avec un ajustement des multiplicateurs de tirs à la tête et des tailles de chargeurs. De quoi coucher plus rapidement vos adversaires. Côté protection, les casques blanc, bleu et violet sont supprimés, uniformisant la réduction des dégâts des tirs crâniens. Un nouveau casque rouge fait son apparition et apporte une protection de niveau maximal.

Des défis communautaires avec les créateurs de contenu

Cette saison marque aussi l’introduction de défis spécifiques créés en collaboration avec des influenceurs. Répartis sur deux semaines, ces objectifs permettent d’obtenir des récompenses comme des Packs Apex et des skins d’armes.

La saison 24 d’Apex Legends, « Prise de pouvoir », sera disponible sur toutes les plateformes à partir du 11 février 2025.