Aperçu GRID Legends – Un nouvel épisode ambitieux à surveiller ?

Annoncé l’été dernier lors de l’EA Play, GRID Legends se présente comme la production la plus ambitieuse de la licence GRID. Prévu pour être disponible sur PC et consoles un peu plus de deux ans après un épisode pouvant faire office de reboot pour la série, ce nouvel opus, toujours chapeauté par Codemasters, prend-il le bon chemin afin de se faire une place parmi les nombreuses sorties vidéoludiques attendues début 2022 ? Réponse dans cet aperçu.

Conditions d’aperçu : Aperçu réalisé à la manette sur un écran 1080p ainsi qu’un PC possédant une mémoire vive de 16 Go de RAM et équipé d’un processeur Intel Core i5-9400F (2,9 GHz) et d’une NVIDA GeForce RTX 2060. La version en cours de développement du titre a tourné en configuration Très Elevé pendant environ 4 heures, temps nécessaire pour tâter le potentiel du créateur de circuits et participer plusieurs fois aux douze événements créés par les développeurs via cet outil en difficulté Intermédiaire tout en jouant avec les quelques aides à la conduite disponibles.

Evolution ou révolution ?

N’ayant pas vocation à révolutionner la formule simple mais efficace de 2019, la démo de GRID Legends propose un gameplay orienté arcade et accessible à un large public. Offrant des sensations de pilotage agréables manette en mains, il mise essentiellement sur un solide sentiment de vitesse pour convaincre, peu importe le type d’événement auquel on participe.

Cela ne l’empêche pas de tendre davantage vers le semi-arcade lorsqu’on active le système des dégâts, associé à celui des pannes mécaniques, et enlève les quelques aides à la conduite proposées.

En procédant ainsi, on accentue légèrement les différences de maniabilité entre les véhicules en fonction de leur catégorie, des chocs avec les autres concurrents et accidents, ou encore des conditions météorologiques. Attendez-vous donc à perdre plus souvent de l’appui aérodynamique lorsque vous roulerez sous une forte pluie ou la neige ainsi qu’à avoir des difficultés à tenir la trajectoire si votre bolide est trop cabossé.

Côté IA, qui peut désormais diriger 21 bots simultanément pour nous mettre des bâtons dans les roues, celle-ci offre un challenge conforme à ce que l’on attend d’un jeu de course grand public. Dans l’ensemble, son comportement bagarreur semble similaire à celui observé dans GRID, ce qui lui permet d’opposer une résistance satisfaisante tout en restant capable de commettre des erreurs de manière plus ou moins naturelle sans tomber dans l’excès.

Cependant, les développeurs ont conscience qu’elle n’est pas encore complètement au point. Un constat partagé au vu de sa trop grande agressivité dont on a été victime à plusieurs occasions, qu’elle nous considère, ou pas, comme son rival/Nemesis.

Hormis quelques bugs visuels et un peu de clipping, la version en cours de développement répond également aux normes esthétiques de n’importe quelle production vidéoludique actuelle. Il ne faut pas s’attendre à prendre une claque graphique au lancement mais cela ne devrait pas pour autant nous empêcher d’avoir droit à un rendu visuel global fluide et surtout joli, voire peut-être très joli, lors des couchers de soleil et quand on conduit de nuit ou sous la pluie par exemple.

Notez aussi que les quelques bolides croisés durant notre session étaient tous bien modélisés, dont l’Aston Martin Valkyrie AMR Pro Concept qui fait figure de superstar dans cet opus, et qu’ils bénéficiaient d’un sound design de bonne qualité.

Un titre plein de promesses et d’inconnues

Vous l’aurez remarqué, nous ne sommes pas beaucoup rentré dans les détails de GRID Legends et ce n’est pas uniquement dû au fait que son développement ne soit pas encore terminé. En effet, Codemasters ne nous a offert qu’un échantillon de ce que le titre devrait être au lancement.

Certes, la démo donne un aperçu du créateur de courses, dense même si on craint qu’il n’ait pas autant de potentiel créatif qu’un éditeur de circuits classique, ainsi que des épreuves de drift, d’élimination, multi-catégories (les modèles les plus rapides doivent rattraper les plus lents malgré un handicap de temps), entre voitures électriques et/ou hybrides (présence de portes façon checkpoint sur le circuit octroyant un boost un peu comme en Formule E) et de type « Stadium Trucks » (ajout de rampes de saut sur la piste). Toutefois, le jeu devrait disposer d’un contenu bien plus imposant, étoffé et varié d’ici quelques semaines.

En plus de (re)trouver tout ce qui touche à la gestion de notre écurie (coéquipier, tuning, sponsors…) et une forte dimension sociale portée par des défis hebdomadaires/mensuels et un multijoueur aussi accessible que possible (crossplay supporté entre toutes les plateformes), le studio britannique nous promet de pouvoir participer à environ 250 événements se déroulant sur plus d’une centaine de tracés à travers le monde, le tout mettant en avant plus de 130 véhicules répartis dans 48 classes différentes. Rien que ça !

Et ce n’est pas tout puisqu’il y aura également un gros travail de scénarisation, à la manière du documentaire Formula 1 : Drive to Survive de Netflix, autour de ces très nombreux événements.

Ainsi, pendant huit à dix heures de jeu, on nous invitera à marquer de notre empreinte les GRID World Series. Du statut de rookie à celui de pro, notre progression jusqu’au « Gauntlet » sera entrecoupée de cinématiques et d’interviews mettant en scène différents pilotes originaux joués par des acteurs dont Ncuti Gatwa de la série Sex Education.

Même si les premières images laissent penser qu’on risque malheureusement d’avoir affaire à des dialogues cringes et des séquences surjouées, les développeurs misent beaucoup sur la réussite de ce mode produit par Allen Leitch (Call of Duty: Cold War) et écrit par Brad Kane (Ghost of Tsushima). Croisons les doigts pour que son degré de qualité soit au moins aussi convenable que celui de la campagne Point de Rupture de F1 2021.