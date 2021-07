GRID Legends annoncé par Codemasters, sortie prévue en 2022

On s’en doutait un peu vu le récent rachat de Codemasters par Electronic Arts, le studio britannique a profité de la conférence EA Play pour annoncer son prochain titre. Il s’agit de GRID Legends, un nouveau jeu de course issu de la franchise du même nom. Découvrez la première bande-annonce et les quelques informations tombées dans la foulée.

Devenez une légende

Il ne faudra cependant pas s’attendre à pléthore d’images autour de ce nouveau projet. GRID Legends n’a dévoilé qu’un premier trailer et il faudra se contenter de quelques séquences en jeu, couplées à une présentation de plusieurs acteurs et coureurs. On y aperçoit par exemple Ncuti Gatwa, acteur découvert dans la série Netflix Sex Education.

On a tout de même appris que la technologie utilisée pour capturer les mouvements et les scènes avec les acteurs est la même que dans The Mandalorian. L’objectif est de proposer un mode histoire « épique » où l’on y suivra les légendaires GRID World Series façon documentaire.

Côté contenu, quelques détails ont été survolés. Nous aurons donc une campagne, qui s’annonce relativement riche ainsi que le retour du mode Drift, qui était si demandé par la communauté. Londres et Moscou feront partie des nouvelles destinations et l’on nous promet plus de 130 itinéraires, une centaine de véhicules à travers diverses catégories, des modes en ligne et la possibilité de personnaliser ces tracés.

GRID Legends sortira pendant le courant de l’année 2022, sans plus de précision sur sa date de sortie. Il sera disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series.