Colt Canyon n’a pas fait beaucoup parler de lui, jeu indépendant oblige. Et pourtant, le titre est intéressant sur le papier avec une ambiance western rétro, du rogue-like, et du twin stick shooter à la Hotline Miami.

Développé par Retrific qui est basé en Allemagne et tenu par une seule personne qui n’est autre que Jonathan Mannshoven, Colt Canyon semble être clairement partie pour être un rogue-like prometteur. D’ailleurs, on ressent même une certaine maîtrise après la réalisation d’un certain Just Get Through, qui était lui aussi un rogue-like mais dans un tout autre délire.

Conditions d’aperçu : Nous avons joué à Colt Canyon pendant 4 heures en faisant les six premiers niveaux, et deux boss. Le titre a été testé sur PC avec 16 Go de RAM, une GTX 1070 et un i5 cadencé à 3.8 GHz.

Une atmosphère western efficace

Des jeux avec une ambiance western vintage, cela ne court pas les rues en ce moment. C’est pour cela que Retrific joue crânement sa chance en proposant ce background-là. Pour l’heure, que dire si ce n’est que le jeu semble visuellement et artistiquement impeccable de bout en bout.

Y’a pas à dire, le studio allemand semble avoir fait du bon boulot en proposant un aspect désertique en pixel art diablement accrocheur, et faisant penser aux titres 8-bits de l’époque. Et tous les trois niveaux, l’environnement du soft changera. En effet, Sur les six niveaux que nous avons testés, Colt Canyon nous a fait passer d’une atmosphère désertique à une forêt un peu plus sauvage.

Pour le moment, tout ceci est bien fichu, à l’exception peut-être des décors qui pourraient amener à se répéter sur la longueur. Mais ce sera une chose à vérifier un peu plus en profondeur comme les soucis de freeze, qui seront on l’espère réglés sur la version finale. Cela dit, Colt Canyon n’en reste pas moins séduisant graphiquement comme sonorement parlant.

A contrario, l’aspect scénaristique du soft semble hélas absent. C’est ce qui pourrait lui porter préjudice étant donné qu’il y a matière à proposer une trame intéressante dans cet univers de manière générale. Ce ne sera certainement pas le cas à sa sortie, même si on nous explique vaguement que le but final est de sauver votre partenaire après un prologue faisant office de didacticiel.

Le principe tournera clairement autour de cela en fait, avec pour objectif de sauver un prisonnier dans chaque niveau. Dommage donc, et il y a peu de chance pour que cet aspect-là change d’ici sa sortie, c’est une certitude.

Ça se joue bien, mais il y a encore des réserves

Comme nous l’évoquions dans le titre de notre aperçu, Colt Canyon prend la forme d’un rogue-like, mais pas que. Le titre sera également un twin stick shooter, qui fait curieusement penser à un Hotline Miami dans son approche. Tout est super maniable, frénétique, pêchu, et avec la possibilité d’effectuer des roulades pour éviter les tirs ennemis.

De plus, le soft adopte une approche un peu stratégique dans chaque niveau. En d’autres termes, vous pourrez adopter l’approche purement bourrine, comme vous la jouer discret sans attirer l’attention. Il faut dire que les deux approches fonctionnent bien pour l’heure, même si des problèmes d’IA seront à corriger dans la version définitive.

Mais qu’à cela ne tienne, le jeu est addictif et comme tout rogue-like, Colt Canyon s’offre un aspect procédural. Chaque nouvelle partie est totalement différente car le titre génère parfaitement bien les niveaux de façon aléatoire au niveau des décors voire des emplacements des objets, ennemis, ou encore du prisonnier à libérer.

Grosso modo, si l’aspect procédural est bien géré avec un renouvellement dans la difficulté des niveaux et leur construction, on reste sceptique sur le système d’upgrade qui semble montrer bien vite ses limites… Une chose qui sera une fois de plus à confirmer lors de notre test de la version finale. Gageons que l’aspect procédural soit aussi encore un peu plus avancé et touffu d’ici son lancement officiel. Ce qui devrait être le cas normalement car pour le moment, on regrette que le système d’embuscade ne s’active que si nous terminons le niveau à l’arrache…

On termine enfin avec les différents personnages que l’on pourra contrôler dans le jeu. Une fois que vous avancez loin dans le jeu d’une seule traite, vous débloquerez de nouveaux personnages, ayant différents attributs. Nous avons pu en tester quatre sur cinq, et ces derniers disposent d’un style de jeu différent. Nous aurons par exemple le bourrin de service qui se dote de plusieurs cœurs de vie mais qui se déplace lentement, ou encore le gunslinger qui reste un personnage équilibré dans la vitesse de rechargement voire le corps-à-corps.

Les deux autres personnages seront en revanche un peu plus à distance, mais terriblement fragiles niveau vie. Concrètement, il y en aura pour tous les goûts, et cela devrait accentuer le côté rejouabilité, qui semble être assuré. Un mode deux joueurs en local est aussi présent pour prolonger le plaisir, ce qui devrait prolonger le plaisir.