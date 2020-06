A chaque milieu de semaine son Indie Story. Après Summer in Mara, notre chronique centrée sur les jeux indépendants s’arrête cette fois-ci sur Colt Canyon, création du studio allemand Retrific. Aux allures d’un Hotline Miami du Far West, le soft nous propose d’incarner un personnage qui va aller libérer divers prisonnier.

Sous fond d’un scénario très classique, le titre embarque cependant des mécaniques bien fichues et se lorgne également du côté du rogue-like. Un savant mélange qui fonctionne très bien. On vous le présente dans cette vidéo, en rappelant que le titre est disponible sur PC, Xbox One et Switch.