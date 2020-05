Colt Canyon nous dévoile du gameplay en vidéo

Sortez votre plus beau chapeau de cow-boy et vos revolvers, car Colt Canyon y va aujourd’hui de sa petite vidéo de gameplay. Cette dernière explique les features du jeu pour notre bon plaisir.

Une vidéo de gameplay qui fait envie

Dans ce nouveau trailer, nous apprenons que le jeu prendra la forme d’un twin stick shooter à la Hotline Miami, avec des éléments de rogue-like. Vous pourrez contrôler à votre guise différents personnages avec des attributs divergents, et un système de mort permanente sera de la partie vous forçant à recommencer le jeu du tout début.

Egalement, le titre développé par le studio allemand Retrific proposera trois zones de jeu, découpées chacune en trois niveaux. Il faudra ainsi user de son skill et connaitre les divers ennemis pour s’en sortir, en plus d’user et abuser de l’aspect infiltration comme bourrin selon votre style de jeu. Le soft sera aussi jouable en coopération en local jusqu’à deux joueurs. Concrètement, Colt Canyon est séduisant sur le papier, et sachez que notre preview sera publiée d’ici peu.

Pour rappel, et avant de vous laisser mater le trailer si vous avez lu notre news bien écrite jusque là, Colt Canyon sortira sur PC, Xbox One et Switch bientôt, sans plus de précisions.