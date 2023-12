Another Code: Recollection sort sa démo par surprise aujourd’hui sur Switch

S’il y a bien une série que l’on ne pensait pas revoir sur Switch, et surtout si tard dans le cycle de la machine, c’est bien Another Code. La licence n’avait plus fait parler d’elle pendant plus d’une décennie, c’est pourquoi son retour sur Switch avec une compilation a pris tout le monde de court lors du dernier Nintendo Direct. Another Code: Recollection est désormais prévu pour le mois prochain, mais si vous n’en pouvez déjà plus d’attendre, vous pouvez essayer la démo du jeu qui vient de sortir sur l’eShop de la Nintendo Switch.