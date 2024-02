Regroupant Another Code : Memoires Doubles sorti sur DS et Another Code : R – Les Portes de la Mémoire commercialisé quatre ans plus tard sur Wii, Another Code Recollection est une compilation remise au goût du jour qui permet de revivre ces aventures dans de bonnes conditions. S’il fait du bon boulot sur pas mal d’aspects, notamment la partie graphique, on ressent tout de même quelques défauts inhérents aux aventures de base. Si vous n’aviez pas encore acheté le titre ou regardé notre vidéo au moment de sa sortie, on vous propose notre test vidéo pour en savoir plus. Rappelons que le jeu est déjà disponible sur Nintendo Switch.

