Another Code s’apprête à faire son grand retour sur Nintendo Switch

Deux jeux (rétro) pour le prix d’un (récent)

Si vous avez un jour possédé une Nintendo DS, alors il y a de fortes chances pour que vous connaissiez déjà Another Code, puisque son premier épisode, sous-titré Mémoires Doubles par chez nous, a fait pas mal de bruit à sa sortie. Certes, il ne s’agissait pas d’une Killer App comme on l’entend, mais il faut dire qu’avec son mélange surprenant d’aventure façon Point and Click, de narration textuelle et d’énigmes, couplé à une utilisation efficace des deux écrans de la console, il se révélait malgré tout plutôt mémorable.

Même chose pour sa suite, Another Code R, une exclusivité Nintendo Wii qui reprenait globalement la même formule en l’adaptant au Motion Control. Les deux jeux peuvent par ailleurs se targuer de proposer une histoire plutôt captivante, dans le haut du panier des productions de leur temps, et une héroïne très attachante. Un aspect qui leur a permis d’accéder à un petit statut culte, leur ayant à son tout permis de s’offrir une surprenante sortie sur Switch, avec adaptation du gameplay et nouveaux graphismes à la clé.

Que les fans (et les autres) se rassurent, Nintendo ne compte pas nous vendre les deux jeux séparément. Another Code : Mémoires Doubles et Another Code R se sont offert un ravalement de façade ensemble, et débarqueront tous les deux dans une compilation nommée Another Code Recollection. Notez toutefois que nous ne savons pas grand chose de plus que ce que le court trailer diffusé au cours du Nintendo Direct de cet après midi nous a appris. Heureusement, la sortie étant assez proche, on peut s’attendre à des nouvelles sous peu.

Another Code Recollection sortira le 19 janvier 2024, en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour le moment, le constructeur n’a pas évoqué de version physique, on attendra donc de plus amples informations avant de se prononcer. Néanmoins les plus pressés seront peut-être heureux d’apprendre que les précommandes sont déjà ouvertes sur le Nintendo eShop.