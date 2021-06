Among Us : Le nouveau contenu à venir en 2021 présenté

Among Us a profité du Summer Game Fest de Geoff Keighley pour se montrer et annoncer les quelques nouveautés qui arriveront durant cette deuxième partie d’année 2021. Alors que l’arrivée du jeu sur consoles PlayStation et Xbox est imminente, voici les annonces d’InnerSloth.

Après des mois et des mois d’attente, les joueurs avaient enfin pu mettre la main sur la quatrième map, nommée The AirShip, et il faudra en attendre probablement le même nombre pour la « Map 5 » qui n’a dévoilé qu’un tas de pixels, pas même un screenshot.

Au niveau des nouveautés concrètes, citons l’arrivée de succès, de quinze nouvelles couleurs ou encore de la possibilité de jouer à 15 personnes au lieu de 10 actuellement. Le Shérif et le Scientifique vont faire leur apparition en tant que rôle inédits mais nous ne connaissons pas encore les spécificités de ces derniers.

Les développeurs ont également prévu d’intégrer un mode « cache-cache » dédié qui limitera la vision périphérique des assaillants et qui évitera aux joueurs de jouer avec les paramètres de partie. Vu le succès de certains « mods », il n’est pas impossible qu’Among Us intègre de nouveaux concepts dans les mois à venir.

🗺️ The Among Us Roadmap 🗺️

what's next for us?? here are just a few of our future plans:

🔹 15 players & new colors – Tan, Maroon, Gray, Rose, Banana, Coral

🔹 map 5

🔹 achievements

🔹 new roles & ways to play

🔹 visor cosmetics

🔹 more?!

link to all info in the thread ❤️ pic.twitter.com/frBjd15GIS

— Among Us 🗺️ ROADMAP REVEAL!!! (@AmongUsGame) June 10, 2021