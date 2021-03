Among Us : La nouvelle map The Airship est disponible dès maintenant

Elle est enfin là. De nombreux joueurs et joueuses attendaient avec impatience l’arrivée de la nouvelle map pour Among Us, révélée il y a de cela quelques mois. Après des semaines d’attente, Innersloth a enfin mis en ligne cette carte inédite qui promet de changer un peu les habitudes de la communauté.

🚨 #TheAirship is OUT NOW 🚨

Welcome aboard! Play the new, free Among Us update featuring:

⭐️ New tasks, hats, and areas to explore

⭐️ Accounts for reporting

⭐️ Our biggest map yet

Work together and carry out the greatest plan – whether that's as a Crewmate or Impostor. pic.twitter.com/2GmQIxzQSd

