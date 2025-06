Alzara Radiant Echoes : Le RPG français ne devrait pas voir le jour, Studio Camelia ferme ses portes

Malgré l’engouement, aucun éditeur n’a répondu présent

Lorsque l’on avait quitté Studio Camelia, c’était sur une note plus que positive. Le studio français venait de récolter bien plus que ce qu’il avait demandé sur Kickstarter pour financer Alzara Radiant Echoes, un RPG qui s’inspirait beaucoup des jeux japonais du genre et qui nous présentait un univers coloré et original. Le studio était même parvenu à attirer quelques grands noms pour l’épauler, comme Motoi Sakuraba sur la bande-son et Yoshiro Ambe sur le chara-design. Au lieu des 100 000 € demandés, le projet avait presque atteint la barre des 300 000 €, faisant de cette campagne une grande réussite.

Mais cela n’était malgré tout pas suffisant pour que le studio parvienne à attirer le regard d’un partenaire financier qui lui aurait permis d’éditer le jeu. Le studio dit avoir multiplié la présence sur des grands salons comme le Tokyo Game Show afin d’y trouver le support demandé, la campagne Kickstarter l’aidant à concevoir une démo et à montrer que le public s’intéressait au projet. Sans succès, et c’est pourquoi l’aventure s’arrête :

« Nous avions des discussions poussées en début d’année qui n’ont malheureusement jamais abouti à un contrat, malgré une démo jouable, une équipe senior, la moitié du budget de financement sécurisé et le Kickstarter. Nous n’avons pas ménagé nos efforts et avons tenté de tenir le plus longtemps possible. Cela fait partie de la dure réalité de l’industrie. Nous sommes des créatifs, mais nous avons besoin de fonds pour continuer à poursuivre nos créations. Parfois avoir un concept de jeu prometteur dont l’intérêt du marché est prouvé ainsi qu’avoir une bonne équipe ne suffit pas. Beaucoup disent que chaque jeu qui sort est un miracle, et c’est on ne peut plus vrai. »

Sur Kickstarter, de nombreux backers reprochent un manque de transparence dans l’utilisation des gains de la campagne, en indiquant qu’ils pensaient que cette dernière servirait à financer directement le jeu plutôt qu’une démo de ce jeu, qui aurait ensuite pour but d’attirer un financement externe. Une partie de ces gains étaient pourtant justement attribués à une moitié de la production du jeu comme l’explique le studio, en plus de cette démo qui devait permettre de financer plus facilement le reste. Studio Camelia rappelle qu’une campagne Kickstarter, même réussie, n’est pas sans risque et qu’il n’est malheureusement pas rare de voir des projets backés ne pas arriver à leur terme.

Aujourd’hui, Alzara Radiant Echoes est donc mis en pause jusqu’à nouvel ordre, avec un infime espoir qu’un partenaire se manifeste un jour. Mais Studio Camelia se retrouve en liquidation judiciaire et va fermer ses portes. On souhaite maintenant bon courage à toute l’équipe afin que chacune des personnes impliquées puisse retrouver rapidement du travail.