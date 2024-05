ALZARA Radiant Echoes : le JRPG montpelliérain revient avec un trailer alternatif dans l’AG French Direct

Alzara Radiant Echoes apporte un peu de Méditerranée

Fort de sa campagne Kickstarter réussie en seulement deux jours et toujours en cours, Alzara Radiant Echoes avait donc un trailer alternatif à nous proposer pour cet AG French Direct permettant notamment de voir un peu les coulisses de sa production. Le projet est prévu pour 2026 sur PC et consoles, et il est actuellement en développement au sein de Studio Camelia, une entreprise fondée à Montpellier en 2021 par des passionnés de JRPG.

C’est donc évidemment à ce genre qu’appartient leur premier titre qui se déroule dans l’archipel méditerranéen fictif de Taqsim sur le point de se faire envahir par la terrible nation de Vedorian. Pour tenter d’éviter le pire, un groupe de quatre héros va parcourir l’endroit et explorer les donjons à l’aide de leurs pouvoirs liés aux éléments : l’eau, le feu, l’air et la terre.

Une sacrée équipe

Au delà de l’inspiration Golden Sun ou Avatar: le Dernier Maître de l’Air, cela permet d’apporter d’intéressantes mécaniques au système de combats au tour par tour du jeu. En effet, les affrontements d’Alzara Radiant Echoes utilisent aussi un système de positionnements avec une ligne avant et une ligne arrière et le placement des personnages permet de faire des combinaisons de leurs éléments pour en faire de nouveaux tels que l’électricité ou les plantes.

Et pour donner vie à ce monde 3D merveilleux et coloré, les fans de RPG n’ont pas hésité à faire appel à des pointures. Ainsi, pour la bande-son, on retrouve ni plus ni moins que la légende Motoi Sakuraba qui officie par exemple sur les Tales of, les Star Ocean, les Mario Tennis, les Dark Souls et bien évidemment Golden Sun. Et au chara-design, on retrouve Yoshiro Ambe qui a travaillé sur Genshin Impact, Trials of Mana et Fire Emblem Heroes.

On continuera de suivre l’évolution de la campagne de financement participatif avec encore beaucoup de paliers à atteindre, en attendant la sortie d’Alzara Radiant Echoes en 2026 sur PC et consoles.