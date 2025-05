Paper Sky prend de l’altitude dans un nouveau trailer de gameplay, avec une sortie sur Switch 2

Vole petit papier…

Pour rappel, Paper Sky est un jeu d’action et d’aventure dans lequel vous incarnez ce petit avion en papier. A travers des décors variés et cel-shadés, vous devrez prendre votre élan et votre envol, et surtout maitriser votre vol. Car le moindre faux élan vous matérialisera en boule de papier au sol. Il sera donc très important de maitriser le vol et l’élan à la perfection, avec une disposition en monde semi-ouvert pour le soft.

En dehors d’environnements très diversifiés que l’on peut voir dans ce nouveau trailer, il faut savoir que la production de BRUTE FORCE regorgera de secrets. En plus, notre avion en papier pourra gagner de nouveaux pouvoirs au fil du jeu, ce qui lui octroiera de nouveaux mouvements. La proposition de Paper Sky est toujours séduisante, et sachez que le titre sortira également sur Nintendo Switch 2, ce qui devrait ravir les personnes qui ont déjà précommandées la nouvelle console de Nintendo.

Paper Sky est toujours prévu pour 2025 sans plus de précisions sur PC et Switch 1 & 2. Vous pouvez par ailleurs lire notre impression sur Paper Sky, mais également l’ajouter directement à votre liste de souhaits si ce n’est pas encore fait.