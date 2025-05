L’AG French Direct 2025 débute aujourd’hui à 18 heures, voici tout ce qu’il faut savoir sur l’événement

Une édition imminente

Si vous aimez les jeux français, l’AG French Direct événement qu’il ne faut pas rater. Et ce n’est pas seulement parce que c’est le nôtre que l’on vous dit ça (même si, un peu), mais bien parce que des studios de talent ont répondu présents et sont prêts à présenter des jeux tous plus étonnants les uns que les autres. Le principe reste le même que les années précédentes : vous assisterez à une émission d’environ 90 minutes où des dizaines de jeux français et francophones seront présentés pour la toute première fois, ou donneront quelques nouvelles pour ceux déjà connus.

Au programme de cette édition, des jeux révélés en avant-première mondiale, des retours de jeux qui nous ont tapé dans l’œil, et surtout beaucoup d’indés prometteurs qui méritent d’être connus par un plus large public. On peut d’ores et déjà vous dire que Hibernian Workshop (Astral Ascent) révélera son jeu le plus ambitieux lors de cette édition, tandis que Dear Villagers a également une belle surprise dans sa besace.

On ne va pas tout vous révéler à quelques heures seulement de l’événement, alors prenez simplement note de l’horaire qu’il ne faudra pas manquer : l’AG French Direct 2025 aura lieu aujourd’hui 28 mai à 18 heures.

Où regarder l’AG French Direct 2025 ?

Et pour voir cela en direct, rendez-vous directement sur nos différents réseaux sociaux. Cette édition sera avant tout à suivre via notre chaîne YouTube (avec des sous-titres français et même anglais), avec la vidéo ci-dessus qui démarrera dès 17h45 pour un pré-show avec quelques présentations inédites. Le gros du programme débutera à 18 heures et sera également à retrouver sur notre chaîne Twitch.

Si vous ne pouvez pas être devant votre écran à ce moment précis, vous pourrez vous rattraper avec le replay qui sera mis en ligne dès la fin du direct sur YouTube. Et pour celles et ceux qui préfèrent quelque chose de plus succinct, vous retrouverez toutes les informations sur les jeux présentés lors de cette édition directement sur notre site, avec plusieurs interviews et aperçus inédits ainsi qu’un récapitulatif des démos à découvrir durant l’événement. Tout sera regroupé au sein de la page dédiée à l’AG French Direct, tandis qu’une page Steam consacrée à cet événement sera publiée dans la foulée, aux alentours de 19h30.

Comme pour les autres éditions, on compte sur vous pour être au rendez-vous et venir soutenir tous les créateurs et les créatrices qui présenteront leurs jeux, tout en soutenant ActuGaming au passage !