Aetheris sort par surprise aujourd’hui en accès anticipé, présentation du rogue-lite

Aetheris, un rogue-lite narratif

Le concept de Aetheris : proposer un rogue-lite mêlant phases de combat au tour par tour et exploration narrative. Avec votre équipage de 4 personnages, vous allez tenter de traverser l’ensemble des différents mondes composant le jeu. A chaque chapitre son un environnement spécifique. Durant l’avancée de votre équipe, vous trouverez des séquences narratives à choix, ou des campements. Bien entendu, le cœur du jeu se déroule dans les affrontements, fonctionnant dans un système au tour par tour.

Il faudra ainsi user de vos méninges et réfléchir à chacun de vos mouvements lors de votre tour, car vous possédez bien entendu une limitation en termes de mouvement et d’action. Aetheris étant une proposition complète en termes de RPG, votre équipe pourra, lors de son gain de niveau, choisir sa caractéristique majeure (rationnel, brute, mystique, empathie) et débloquer des compétences actives et passives. Un des aspects rogue-lite du jeu qui a été ajouté est par exemple la découverte et l’ajout de nouvelles compétence lorsque vous éliminez pour la première fois un nouveau type d’ennemi.

De nombreuses mécaniques vous permettront également d’avancer plus rapidement, et même plus facilement. On notera par exemple le principe des esprits, très utile en début de jeu pour posséder des personnes dès le départ un peu plus fortes et ainsi les faire progresser davantage dans l’aventure et les rendre plus puissantes.

Une arrivée en Early Access en douceur

Après la réussite de la campagne de financement participatif, et une première phase de beta fermée, Aetheris arrive en Early Access le 17 mai avec à venir de nombreux contenus. Pour ceux ayant eu la chance d’avoir accédé à la Beta Fermée, le jeu a d’ores et déjà énormément évolué, notamment depuis la démo à laquelle nous avions eu accès il y a un an.

Si nous avions déjà souligné la dimension prometteuse du titre, on est d’autant plus curieux d’en découvrir davantage sur le jeu en profondeur, et notamment de s’essayer, lorsqu’il sera disponible, à la dimension multijoueur du jeu qui sera proposée.

Aetheris est disponible sur Steam. Le jeu est d’ores et déjà disponible depuis ce 17 mai en Early Access.