Aperçu Aetheris – Le charmant voyage dont vous êtes le héros

Aetheris est un roguelite à scrolling horizontal mettant l’accent sur la narration, que l’on a notamment pu voir durant la dernière édition de l’AG French Direct. Premier projet de Wild Wits Games, le studio de développement breton composé d’une dizaine de passionnés nous invite dans un voyage vers l’inconnu des contrées sauvages, afin de sauver votre village d’une menace qui vous dépasse. Vous y suivez les aventures de 4 personnages au design lézardesque qui devront faire des choix au fil de leurs rencontres, et combattre si nécessaire. Au travers de cet aperçu, on décortique un concept original et rafraichissant.

Conditions d’aperçu : A l’occasion de l’AG French Direct, nous avons pu passer quelque heures en compagnie de nos 4 héros sur PC, en attendant une sortie « when it’s ready ».

La communauté des lézards

Une ombre s’approche de votre village. Elle descend doucement la montagne, et les quelques soldats envoyés en reconnaissance ne sont jamais revenus après leurs cris résonnant dans la vallée. L’ombre poursuivant son chemin, tous se mettent d’accord : il faut partir.

Les 4 compères que vous incarnerez partent alors en éclaireurs dans les contrées sauvages afin de baliser la route en vue d’une fuite inévitable. Ces contrées sauvages portent bien leur nom, semées d’embuches et de monstres démoniaques qui n’attendent que de vous dévorer.

Le contexte installé, il vous faudra choisir le nom et les caractéristiques de vos 4 compagnons. Rationnel, Brute, Empathique, et Mystique, autant de traits de caractères qui définiront les capacités au combat de chacun, ainsi que les chances de succès des nombreux choix que vous devrez faire en cours de route.

En file indienne

Dans Aetheris, vous ne contrôlez pas directement votre petite compagnie. L’écran défile pour vous, et permet d’admirer vos éclaireurs en herbe pendant leur voyage, ainsi que les décors colorés dans lesquels ils crapahutent. Résolument contemplatif, on ne reprendra le contrôle du jeu que lorsqu’il nous sonnera de faire un choix.

A la manière des « livres dont vous êtes le héros », vous rencontrerez sur votre route divers événements, et 4 choix s’offriront à vous. Chacun est affilié à une caractéristique principale (Brute, empathique, mystique ou rationnel), et le taux de réussite de votre décision sera lié au premier lézard de votre file indienne. En cas de malchance, vous subirez des malus divers et variés pour les combats à venir. Si vous êtes chanceux, vous recevrez des bonus qui vous aideront dans votre périple.

Après chaque décision, la file indienne tourne, et le premier de votre groupe se retrouve dernier. Cette rotation des personnages, et in fine des personnalités, assurera une diversité constante des situations rencontrées, et des manières de les résoudre. On se retrouvera peut être dans une situation où une rencontre à première vue amicale dégénère, compte tenu de la personnalité psychopathe du premier en lice.

Combat à l’ancienne

Parfois, Aetheris vous demandera de prendre les armes pour défaire les menaces des contrées sauvages. Les combats se déroulent au tour par tour sur un échiquier où vous déplacerez vos unités case par case, un peu à la manière d’un Heroes of Might and Magic. Chacun de vos lézards dispose de compétences propres à leur trait de caractère principal et aux cartes passives/cartes de compétences qui y sont associées, piochées au hasard à chaque montée de niveau.

Les compétences de brutes seront agressives, quand les compétences de rationalité seront axées gestion de foule et chances de coup critique. On trouvera régulièrement de nouveaux équipements après chaque bataille afin d’équiper nos voyageurs d’armes et d’accessoires aux statistiques variées, permettant de les spécialiser dans un domaine.

Au début de chaque tour, les dés sont lancés afin de déterminer l’ordre d’action de tous les personnages présents sur le champ de bataille. Vous pourrez bien entendu améliorer cette composante en augmentant la statistique « initiative » de vos lézards. Attention, toute mort de l’un d’entre eux est définitive et le malheureux se verra remplacé fissa par un nouvel explorateur de niveau 1.

Le petit kit du parfait voyageur

Les combats s’avèrent souvent très difficiles et la mort de vos petits protégés presque inévitable. Chaque décision étant lourde de conséquences, il faudra faire très attention aux caractéristiques de vos lézards et chercher les meilleures synergies pour votre équipe. Les fiches de personnages riches en statistiques, on prend alors un malin plaisir à personnaliser les membres de notre indéfectible communauté. On s’y attache malgré nous avant de pleurer leur perte, renforçant notre envie d’arriver au bout du voyage avec une seule et même troupe, ce qui n’est pas une mince affaire.

En combinant habilement roguelite, RPG et narration, Aetheris s’est révélé être une expérience prenante et très rafraichissante. Sa patte artistique unique et haute en couleur lui donne un cachet unique et envoutant et son rythme de croisière alternant narration, choix, personnalisation et combat nous a fait oublier notre montre.

On notera quelques problèmes de lisibilité sur le champ de bataille, notamment des personnages qui se chevauchent ou se cachent les uns les autres. Cette version n’étant qu’un aperçu du titre peu avancé dans son développement, on se gardera bien d’en tirer des conclusions hâtives, les quelques soucis rencontrés n’ayant rien d’irrémédiable. On a hâte de voir Aetheris s’étoffer et, on l’espère, confirmer ces premières bonnes impressions.