Ad Infinitum : Le jeu d’horreur psychologique aura finalement un peu de retard

Parmi les jeux du catalogue de Nacon, Ad Infinitum sort quelque peu du lot puisqu’il nous présente une aventure horrifique, qui va jouer avec la psychologie de son personnage et sur les horreurs de la Première Guerre Mondiale. On pensait que le jeu du studio allemand Hekate nous arriverait durant le mois d’avril, mais son passage lors du Nacon Connect nous apprend que le jeu est reporté de quelques mois.

Nouvelle session de gameplay au passage

Le jeu d’horreur était bien présent lors de la dernière présentation de l’éditeur français, mais pas que pour des bonnes nouvelles. On attendait le jeu pour le 20 avril prochain, mais c’est finalement dans le courant du mois de septembre qu’il sera disponible.

On se consolera avec une démonstration de gameplay de la part du studio Hekate, qui nous en dit un peu plus sur le titre. Torturé entre deux réalités, le soldat que l’on va suivre va devoir démêler le vrai du faux dans cette aventure en vue à la première personne, qui promet de nous donner quelques frayeurs. On alternera entre un manoir étrange et l’enfer des tranchées, avec des créatures cauchemardesques qui sont sans doute les créations de notre esprit traumatisé.

Ad Infinitum sortira sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre preview pour en apprendre plus sur le jeu.