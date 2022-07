Accueil » Actualités » Le jeu d’horreur Ad Infinitum arrivera le 20 avril 2023 sur PC et consoles

Projet mis en pause pendant quelques années avant de faire son retour l’année passée, Ad Infinitum a profité de la conférence annuelle de l’éditeur français pour présenter une nouvelle bande-annonce et préciser sa date de sortie. Le studio allemand Hekate, qui a signé un contrat d’édition avec Nacon, nous présente ainsi son jeu d’horreur qui se déroule en pleine Grande Guerre.

Une aventure horrifique qui mélange cauchemar et réalité

Poignante à souhait, cette nouvelle vidéo nous permet d’en voir un peu plus sur l’ambiance pesante qu’on pourra découvrir dans Ad Infinitum. Le soft se déroule au cours de la Première Guerre Mondiale et nous fait incarner un jeune soldat allemand pour nous faire ressentir l’horreur de la guerre et des tranchées. Un titre horrifique où le joueur ou la joueuse devra démêler le vrai du faux puisque les faits se mélangeront à des cauchemars, où l’on ne saura pas toujours s’il s’agit d’un rêve ou de la réalité.

Pas ou peu d’action puisque l’aventure jouera principalement sur son ambiance, ses thèmes forts liés à la guerre et aux traumatismes, et il faudra souvent réussir des phases d’infiltration et autres énigmes. Le survival-horror aura également droit à son lot de créatures qui pourront notamment vous poursuivre dans les tranchées.

Prenez votre agenda, puisqu’on a également droit à une date de sortie : Ad Infinitum sortira le 20 avril 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series mais également sur PS4 et Xbox One.