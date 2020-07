Il fait incontestablement des jeux les plus attendus de cet été. Après l’arrivée de The Last of Us Part II, Sony s’apprête a dégainé son ultime exclusivité PlayStation 4 : Ghost of Tsushima. Développé par Sucker Punch, ceux derrière inFamous, le titre sort ce 17 juillet, l’occasion de faire le point pour le trouver au meilleur prix.

Où trouver Ghost of Tsushima pas cher ?

Dans cet article, on vous propose un comparateur pour savoir où précommander et où acheter Ghost of Tsushima au meilleur prix. Si vous cherchez le jeu à un tarif relativement intéressant, alors ce comparateur vous permettra de vous aiguiller et de connaître les enseignes en ligne qui le proposent avec une potentielle réduction. Bien sûr, il faut désactiver votre bloqueur de publicités.

A l’heure où sont écrites ces lignes, on peut remarquer que plusieurs sites marchands listent le jeu à tarif réduit. C’est le cas de Leclerc qui le propose à 54.99€. Puis la plupart des autres enseignes le proposent à 59.99€, à l’instar du géant Amazon (qui d’ailleurs propose une édition exclusive au même tarif) ou encore La Fnac et Auchan. Rassurez-vous le comparateur s’actualise en quasi temps réel.

Sachez également qu’il existe aussi un bundle PS4 Pro 1 To avec une copie du jeu prévu à 439.99€, d’une édition spéciale avec quelques bonus au prix de 79.99€ ainsi que d’un collector avec une figurine et d’autres joyeusetés à 179.99€. Néanmoins, pas de promotion sur ce triptyque, bien qu’il est à noter que le collector est encore dispo à quelques jours de sa sortie, ce qui est une bonne nouvelle pour les collectionneurs qui n’ont pas encore craqué.

Rappelons que Ghost of Tsushima arrivera sur PlayStation 4 le 17 juillet. Notre test sera disponible dès le 14 sur notre site et nos différents supports. Vous pouvez également retrouver notre guide complet de Ghost of Tsushima pour tout connaître des aventures de Jin Sakai.