C’est la grosse sortie de ce mois de juin, la suite du hit de Naughty Dog, The Last of Us Part II, sera très bientôt disponible sur PS4. Les nouvelles aventures d’Ellie dans ce monde post apocalyptique sont une perle de cette année à ne pas manquer d’après notre test sorti récemment. Mais où le trouver au meilleur prix ?

Où trouver The Last of Us 2 pas cher ?

Vous retrouverez sur cette page un comparateur de meilleur prix pour savoir où acheter The Last of Us Part II au tarif le plus intéressant sur PlayStation 4. Ce comparateur est visible uniquement si vous avez désactiver votre bloqueur de publicité et vous permet de savoir en quasi temps réel les marchands qui vendent le jeu au prix le plus bas sur la toile. Précisions également qu’il ne s’agit que de l’édition standard.

Au moment de la publication de cet article, on peut voir que les prix varient entre 56€ et 70€. Amazon étant le mieux placé puisqu’il le propose à 56.99€ suivi de Boulanger avec un prix de 59.99€. La Fnac propose le jeu à 64.99€ (avec un lenticulaire en cadeau) tandis que Micromania liste le titre à 69.99€ avec un DLC gratuit. A vous de voir où se situent les frais de livraison les plus intéressants.

The Last of Us Part II propose en outre d’autres éditions. Si l’édition collector est actuellement indisponible un peu partout, vous pouvez toujours vous rabattre sur l’édition exclusive avec steelbook ou encore l’édition spéciale contenant un steelbook, un mini artbook de 48 pages réalisé par Dark Horse, un thème dynamique PS4, un lot de 6 avatars PSN, la bande originale, et une version dématérialisée du mini artbook.