Annoncée début mars, l’édition collector de Ghost of Tsushima est enfin disponible en précommande sur Amazon, et toujours chez Micromania. Puisque plusieurs éditions existent, nous vous listons le tout ci-dessous. Le jeu exclusif à la PS4 du studio Sucker Punch est attendu pour le 26 juin prochain mais il n’est pas impossible qu’il soit reporté à cause du Coronavirus à l’instar de The Last of Us Part II et Marvel’s Iron Man VR.

Où précommander l’édition collector de Ghost of Tsushima ?

Voici où précommander l’édition collector de Ghost of Tsushima sur PS4 :

Pour 179€ vous obtiendrez :

Un steelbook

Une carte du monde imprimée sur du tissu

Un sashimono (bannière de guerre) de 130 cm

Un furoshiki (tissu d’emballage)

Une réplique du masque de Jin Sakai avec son présentoir

Tous les éléments de l’édition Digital Deluxe

Où précommander l’édition spéciale et l’édition standard ?

Avec un prix fixé à 79.99€, l’édition spéciale contient :

Un artbook spécial

Les commentaires des développeurs

Un skin d’équipement

Des objets in-game

Sinon vous pouvez toujours vous rabattre sur l’édition standard à 59.99€. Voici où précommander ces deux éditions :

On attend Ghost of Tsushima le 26 juin prochain exclusivement sur PS4.