The Last of Us Part II est reporté jusqu’à nouvel ordre à cause du coronavirus

The Last of Us Part II aura connu un développement mouvementé, avec un premier report qui avait déçu beaucoup de joueurs, surtout lorsque ils ont appris que le crunch serait d’autant plus intense chez Naughty Dog. Malheureusement, il faut désormais s’attendre à un nouveau report, comme on pouvait déjà s’en douter suite aux dernières rumeurs, et cette-fois, aucune date n’a été communiquée en remplacement.

Un nouveau report

A message from us about the delay of The Last of Us Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8a — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 2, 2020

Sur Twitter, Naughty Dog a annoncé la nouvelle en s’excusant de ce nouveau retard, malgré le fait que le développement soit quasiment bouclé. Cette décision vient en réalité de Sony et est liée à la crise sanitaire actuelle, qui empêche les autres branches de la distribution de bien se mettre en place pour la sortie du jeu, initialement prévue pour le 29 mai.

Afin d’assurer un lancement plus sécurisé, Sony a pris la décision de décaler le jeu à une date indéfinie. Cela permet ainsi au constructeur de voir comment la situation actuelle évolue afin de choisir par la suite une date, qui pourrait être définitive cette fois-ci.

The Last of Us Part II ne sortira donc pas le 29 mai, mais plus tard. On croise maintenant les doigts pour que Ghost of Tsushima, censé arriver un mois après, ne subisse pas le même sort. Quelques images ont été dévoilées pour probablement compenser l’attente supplémentaire.