Ghost of Tsushima présente son édition collector, tous les détails

Dans la foulée de la présentation d’un nouveau trailer et d’une date de sortie, Ghost of Tsushima a dévoilé l’existence de ses éditions spéciales, comme on pouvait s’y attendre de la part d’une grosse exclusivité PS4 comme celle-là.

Que contiennent les éditions collectors ?

Histoire de faire plaisir à toutes les bourses, Ghost of Tsushima se déclinera en plusieurs éditions spéciales à des prix différents, dont une numérique et deux éditions physiques.

La Digital Deluxe Edition

On retrouvera les éléments suivants dans cette édition :

Un mini-artbook digital

Les commentaires des développeurs

Un thème dynamique PS4

Des skins pour le masque, Jin et son cheval

Des objets in-game

L’édition Spéciale

Cette première édition physique contiendra les éléments suivants :

Un artbook spécial

Les commentaires des développeurs

Un skin d’équipement

Des objets in-game

L’édition Collector

Plus massive que l’édition spéciale, le collector comprendra :

Un steelbook

Une carte du monde imprimée sur du tissu

Un sashimono (bannière de guerre) de 130 cm

Un furoshiki (tissu d’emballage)

Une réplique du masque de Jin Sakai avec son présentoir

Tous les éléments de l’édition Digital Deluxe

Le prix français de cette édition n’est pas connu, mais il coutera environ 169 dollars aux Etats-Unis. Il faut donc s’attendre à un prix très similaire chez nous. Les précommandes des différentes éditions devraient bientôt démarrer.

Ghost of Tsushima sera disponible dès le 26 juin prochain en exclusivité sur PlayStation 4.