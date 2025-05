À l’occasion du reveal de sa suite à l’AG French Direct, le premier Hellslave est offert sur Steam du 2 au 16 juin

Hellslave proposé gratuitement, à vie

Lorsque la suite d’une licence est annoncée, qu’elle nous fait de l’œil, mais que l’on n’a pas joué au premier épisode, on se sent toujours un peu frustré. Eh bien à l’occasion de l’annonce d’Hellslave 2: Judgment of the Archon, Ars Goetia a pensé à vous en vous permettant de récupérer le premier opus gratuitement.

Ainsi, à vous les joies de dungeon crawler dark fantasy nous rappelant Diablo, Darkest Dungeon et inspiré par la divine comédie de Dante ou encore l’œuvre de Mike Mignolia ou John Milton. L’aspect visuel est justement l’un des points forts de Hellslave même si on n’est pas là pour observer le paysage.

Grâce à l’un des six démons que vous vénérerez au début de l’aventure, ce qui correspond à six classes différentes, vous devrez sauver le monde d’une invasion de démons. Le gameplay combat est typique des dungeon crawler classiques et votre personnage pourra s’améliorer via un arbre de compétences qui fournit, techniques, pouvoirs et passifs. Une aventure entre 8 et 12h vous attend.

Hellslave sera donc offert gratuitement du 2 au 16 juin 2025. Si vous le prenez durant cette période, vous le conserverez à vie, alors profitez-en.