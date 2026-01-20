8 jeux vont bientôt quitter le PlayStation Plus Extra, dont Cult of the Lamb et New World
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Les jeux du mois de janvier arrivent aujourd’hui dans l’abonnement PlayStation Plus Extra et Premium, ce qui veut aussi dire que Sony nous indique quels seront les titres à plier bagage dès le mois prochain. Si vous êtes abonnés, mieux vaut savoir quels jeux sont sur le point de disparaitre de l’offre, et dès le mois de février, ce sont 8 titres qui sortiront de la bibliothèque du PS Plus Extra.
Les prochains jeux à quitter le PlayStation Plus Extra
Au programme des prochains départs, quelques titres plutôt marquants, à commencer par l’excellent Cult of the Lamb qui va pourtant recevoir une nouvelle extension ce 22 janvier. Ne tardez donc pas trop à y jouer si le titre vous intéresse.
Même chose pour New World Aeternum, dont la disparition ne surprendra pas étant donné qu’Amazon a annoncé que le jeu disparaitra des boutiques en ligne dès le 31 janvier 2027. Ses serveurs seront également fermés, ce qui signifie qu’il ne vous reste qu’un an pour y jouer, et un mois en tant qu’abonné PS Plus Extra.
Voici la liste des 8 jeux qui vont quitter le PlayStation Plus Extra en février :
- Carto
- Cult of the Lamb
- New World Aeternum
- Rez Infinite
- SaGa Frontier Remastered
- Super Neptunia RPG
- The Ascent
- WWE 2K25
En toute logique, ces titres ne devraient plus être disponibles dans l’abonnement dès le 17 février, date à laquelle d’autres jeux seront ajoutés au service.
Cet article peut contenir des liens affiliés