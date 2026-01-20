8 jeux vont bientôt quitter le PlayStation Plus Extra, dont Cult of the Lamb et New World

Les prochains jeux à quitter le PlayStation Plus Extra

Au programme des prochains départs, quelques titres plutôt marquants, à commencer par l’excellent Cult of the Lamb qui va pourtant recevoir une nouvelle extension ce 22 janvier. Ne tardez donc pas trop à y jouer si le titre vous intéresse.

Même chose pour New World Aeternum, dont la disparition ne surprendra pas étant donné qu’Amazon a annoncé que le jeu disparaitra des boutiques en ligne dès le 31 janvier 2027. Ses serveurs seront également fermés, ce qui signifie qu’il ne vous reste qu’un an pour y jouer, et un mois en tant qu’abonné PS Plus Extra.

Voici la liste des 8 jeux qui vont quitter le PlayStation Plus Extra en février :

En toute logique, ces titres ne devraient plus être disponibles dans l’abonnement dès le 17 février, date à laquelle d’autres jeux seront ajoutés au service.