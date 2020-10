Carto

Carto est un jeu d'aventure développé par Sunhead Games et édité par Humble Games. Relaxant et poétique, prenez la main sur la carte et explorez tout en réorganisant le monde qui vous entourent en gérant des sections de carte. Séparée de votre grand-mère durant une tempête, aidez l'héroïne à découvrir son environnement, aidez des personnages hauts en couleurs et résolvez des casse-têtes uniques. Le tout avec en toile de fond une bande-son de près de 40 morceaux relaxants.