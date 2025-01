Ces 20 jeux français qui ont fait rayonner la France en 2024

A noter qu’il ne s’agit évidemment pas d’une liste exhaustive des productions hexagonales mais plutôt d’une sélection vouée à mettre en avant les 20 jeux ayant le plus satisfait les joueurs, joueuses et la presse en cette année 2024, allant des productions les plus indépendantes (qui disposent de leur propre top international) aux plus gros mastodontes soutenus par de gros éditeurs, tous genres confondus. Et vous allez voir qu’il y a forcément de belles pépites parfaites pour compléter votre backlog déjà bien rempli !

Les Fourmis

Date de sortie : 07/11/2024

07/11/2024 Développeur / Editeur : Tower Five / Microids

Tower Five / Microids Supports : PC – PlayStation 5 – Xbox Series X/S

Il faut l’avouer, quand il s’agit de jeux édités par Microids, nous avons été quelques fois déçus ces dernières années. Et pourtant, l’une des pépites ludiques et surtout techniques de cette fin d’année est venue directement du studio français Tower Five, basé à La Rochelle, nous proposant une adaptation en jeu de stratégie en temps réel de l’œuvre de Bernard Werber, Les Fourmis, grâce au soutien de Microids qui avait déjà développé une adaptation du livre en 2000.

Vous incarnez ici le chef d’une colonie de fourmis de l’Empire Bel-O-Kan, la colonie mère, et devez accomplir diverses missions afin de vaincre le plus redoutable des prédateurs : la mante religieuse. Il vous faudra bien gérer vos troupes mais aussi votre habitat et vous devrez défendre votre territoire à travers différentes missions mettant à l’œuvre diverses espèces du microcosme animal. Jouable en solo ou en ligne, le jeu développé sous Unreal Engine 5 est l’une des prouesses techniques les plus impressionnantes de l’année qui vient de s’écouler (et dispose d’un patch pour la PS5 Pro) et demeure l’une des meilleures portes d’entrée dans le genre RTS.

Threshold

Date de sortie : 19/11/2024

19/11/2024 Développeur / Editeur : Julien Eveillé (Pataloon) / Critical Reflex

Julien Eveillé (Pataloon) / Critical Reflex Support : PC

Notre sélection s’attarde désormais sur un jeu à l’apparence tout à fait originale, Threshold. Développé par un level designer lyonnais en complément de son emploi chez Crytek, Julien Eveillé, Threshold prend place au cœur d’une gare isolée au sommet d’une montagne et dans laquelle un train transporte une précieuse cargaison vers une destination inconnue. Vous n’avez qu’un seul objectif : garder le train en marche. Mais attention, car l’air en ces contrées se fait rare et chaque bouffée revigorante pourrait être lourde de conséquences.

Et l’air étant une dentée extrêmement rare, vous allez devoir choisir entre votre propre survie, ou le maintien de l’ordre demandé par votre employeur. Plusieurs fins sont disponibles en fonction de votre parcours tout au long du jeu qui se bouclera cependant en moins de 2h par partie, de quoi espérer une belle rejouabilité pour profiter de cette esthétique rétro rendant hommage à l’âge d’or de la première console de Sony notamment.

The Operator

Date de sortie : 22/07/2024

22/07/2024 Développeur / Editeur : Bureau 81 / Bureau 81 et Indienova

Bureau 81 / Bureau 81 et Indienova Support : PC

Développé à Bordeaux par les équipes de Bureau 81 menées par Bastien Giafferi, The Operator vous met dans la peau d’un nouvel opérateur du FDI. Vous devrez utiliser à bon escient vos aptitudes d’enquêteur pour venir en aide aux agents sur le terrain afin d’élucider des affaires toutes aussi mystérieuses que complexes grâce aux différents logiciels de pointe du FDI. Si vous avez toujours voulu faire partie de cette section des forces de police et aimez résoudre tout un tas d’énigmes avec de faibles indices, alors The Operator est fait pour vous.

Le jeu, à l’esthétique minimaliste, puisque tenant uniquement sur une simulation d’écran d’ordinateur, cumule près de 4500 évaluations très positives sur Steam à l’heure actuelle et dispose d’une durée de vie assez courte, parfaite pour boucler une soirée sous les meilleurs auspices grâce à une histoire captivante et des énigmes recherchées.

Banishers: Ghosts of New Eden

Date de sortie : 13/02/2024

13/02/2024 Développeur / Editeur : Don’t Nod / Focus Entertainment

Don’t Nod / Focus Entertainment Supports : PC – PlayStation 5 – Xbox Series X/S

Don’t Nod nous a habitué ces dernières années à de puissantes productions narratives, allant de Life is Strange à Jusant ou encore Twin Mirror. Banishers: Ghosts of New Eden ne déroge pas à cette règle et vous propose de contrôler les amants Antea Duarte et Red McRaith, deux bannisseurs voguant de village en village pour libérer des âmes corrompues et leur permettre de faire un passage vers l’au-delà, mais aussi de sacrifier des êtres bien vivants pour leurs agissements.

A l’issue d’une enquête qui a mal tourné, le couple se voit séparé physiquement, devant interagir différemment, unis par le lien de leur amour indéfectible avec une seule et même question : que ferions-nous par amour ? Plus qu’un action-RPG, Banishers: Ghosts of New Eden dispose aussi d’une grande variété de choix moraux, parfois capitaux pour l’une des fins disponibles, le tout enveloppé d’une belle couche artistique, qui fait qu’il mérite clairement votre attention si vous aimez les histoires bien racontées et suffisamment denses pour vous occuper une bonne vingtaine d’heures en ligne droite.

Microsoft Flight Simulator 2024

Date de sortie : 19/11/2024

19/11/2024 Développeur / Editeur : Asobo Studio / Xbox Game Studios

Asobo Studio / Xbox Game Studios Supports : PC – Xbox Series X/S

Asobo Studio et Microsoft, c’est une longue histoire. En effet, depuis 2012, le géant américain a ponctuellement commandé au studio bordelais des créations notamment pour son Kinect ou même pour l’Hololens. Puis en 2016, on apprenait le développement d’une version « nouvelle génération » de Microsoft Flight Simulator, qui a vu le jour en août 2020 avant de se voir attribuer un Pégase pour le Meilleur jeu français de l’année quelques mois plus tard.

Quatre ans plus tard, Asobo Studio réitère et nous a délivré il y a quelques semaines une nouvelle mouture encore plus complète du jeu de simulation de vol, permettant non seulement de survoler absolument tout ce que vous souhaitez dans le monde, mais aussi de prendre place dans diverses missions périlleuses et inédites, aux commandes de canadairs, de montgolfières, de camions et autres hélicoptères de sauvetage entre autres, emmenant le jeu dans une toute autre dimension, et toujours à la pointe techniquement. Microsoft Flight Simulator 2024 est accessible sans surcoût dans le Xbox Game Pass Ultimate et le PC Game Pass depuis son lancement, de quoi vous donner une envie de voyage.

Caravan SandWitch

Date de sortie : 12/09/2024

12/09/2024 Développeur / Editeur : Plane Toast / Dear Villagers

Plane Toast / Dear Villagers Supports : PC – PlayStation 5 – Nintendo Switch

Attention pépite en provenance de Montpellier en vue. Présenté en exclusivité durant notre dernier AG French Direct, Caravan SandWitch a su tout de suite embarquer un public adepte de jeux d’aventure et d’exploration cozy grâce notamment à sa patte visuelle et sa bande originale de toute beauté et interprétée en français dans son trailer d’annonce.

Dans Caravan SandWitch, vous incarnez une jeune aventurière nommée Sauge qui revient sur sa planète natale, Cigalo, afin de retrouver sa sœur disparue depuis six ans. Afin de vous en sortir dans ce monde post-apocalyptique au parfum de Provence, vous pourrez compter sur votre van toutes options, parfait pour faire des rencontres surprenantes, dans une atmosphère pacifiste et relaxante malgré la terrible menace d’une tornade au loin et de la présence d’un peuple étrange, les Sorcières des sables.

The Planet Crafter

Date de sortie : 10/04/2024

10/04/2024 Développeur / Editeur : Miju Games / Miju Games

Miju Games / Miju Games Support : PC

Vous le connaissez certainement mais ignorez peut-être qu’il s’agit d’un jeu français, The Planet Crafter est sorti en version définitive au printemps dernier et totalise plus de 45 000 évaluations extrêmement positives sur Steam, le plaçant dans le Top des jeux sortis en 2024. Le jeu de survie en solo ou en groupe jusqu’à 10 joueurs et joueuses est développé par un studio toulousain et vous propose de survivre sur une planète hostile en transformant son écosystème pour y rendre possible la tenue de la vie humaine.

Pour cela, vous devrez récolter des ressources et construire une base décente pour y développer des technologies permettant votre survie tout comme la gestion de l’oxygène, de la température mais aussi de la pression atmosphérique par exemple grâce à la terraformation. Disponible à date uniquement sur PC, le jeu vous demandera un certain temps, comme tout bon jeu de survie/gestion, mais promet de belles sessions surtout en multijoueur. Une démo est disponible sur Steam pour vous y essayer avant de passer à la caisse, vous n’avez donc aucune excuse pour ne pas vous lancer !

Lysfanga : The Time Shift Warrior

Date de sortie : 13/02/2024

13/02/2024 Développeur / Editeur : Sand Door Studio / Quantic Dream « Spotlight »

Sand Door Studio / Quantic Dream « Spotlight » Support : PC – Nintendo Switch

Sorti en début d’année, Lysfanga: The Time Shift Warrior a fait le choix de ne pas sortir ailleurs que sur PC et Nintendo Switch, se privant assurément de ventes supplémentaires. Bien que parfois critiqué pour son contenu ou son enveloppe technique, il faut avouer que le hack’n’slash de réflexion parisien mérite tout de même que l’on s’y arrête quelques instants pour aborder les originalités de gameplay dont il fait preuve et parce qu’il avait été primé en temps que projet étudiant avant de devenir un jeu à part entière.

Vous incarnez Imë, la nouvelle Lysfanga du Nouveau Royaume, dotée de pouvoirs liés au temps. Vous aurez pour mission de repousser les attaques des Raxes, des démons menaçant l’équilibre de votre monde. Pour cela, vous pourrez agir sur le temps en répétant une boucle pendant les combats, permettant de vous trouver à différents endroits en même temps, pour éliminer des ennemis par surprise par exemple. Cela vous demandera pas mal de réflexion pour mener à bien vos boucles limitées, tout en combinant des pouvoirs extraordinaires pour progresser.

Les Schtroumpfs : L’épopée des rêves

Date de sortie : 24/10/2024

24/10/2024 Développeur / Editeur : Ocellus Studio / Microids

Ocellus Studio / Microids Supports : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series X/S – Nintendo Switch

Petit coup de cœur personnel, Les Schtroumpfs : L’épopée des rêves prendra une place de choix dans le giron des jeux familiaux sortis cette année. Développé à Lyon par Ocellus Studio, il vous propose de visiter divers rêves de plusieurs Schtroumpfs endormis dans l’optique de les réveiller après que l’affreux Gargamel ait utilisé une plante pour fabriquer un puissant somnifère et ainsi capturer tous les habitants du village champignon.

Au travers de plusieurs dizaines de niveaux accumulant nouvelles mécaniques de gameplay et environnements changeants, le jeu de plateforme vous proposera également de jouer à un ou deux joueurs ou joueuses, pour des parties familiales ou entre parent et enfant très qualitatives, le jeu se prenant facilement en main. Une nouvelle réussite signée Microids cette année, après plusieurs adaptations très moyennes de la licence belge les années passées.

Ravenswatch

Date de sortie : 26/09/2024

26/09/2024 Développeur / Editeur : Passtech Games / Nacon

Passtech Games / Nacon Supports : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series X/S – Nintendo Switch

Les créateurs et créatrices de Curse of the Dead Gods étaient de retour cette année avec Ravenswatch sorti en septembre dernier en version définitive. Se présentant comme un action roguelike en vue isométrique, le jeu du studio lyonnais Passtech Games prend à revers les contes et histoires d’enfant les plus connus pour les revisiter dans un format bien plus sombre comme Le Petit Chaperon Rouge, Beowulf ou encore La Reine des Neiges. Comme tout bon roguelike, vous devrez enchainer et enchainer les runs dans l’optique de libérer le monde de Rêverie, tombé sous l’emprise des Maîtres-Cauchemars.

Des boss que vous devrez affronter à chaque fin de chapitre, que vous soyez prêts ou pas, avec un attirail qui fait le poids ou pas. En effet, le temps jouera contre vous puisque votre run ne pourra durer que dix-huit minutes avant que vous ne soyez téléportés tout près du boss, quel que soit votre arsenal. Une manière intelligente de mettre une pression aux joueurs et joueuses, tout en dynamisant les parties jouées, dans l’optique d’améliorer son personnage. Passé d’abord par une phase d’accès anticipé depuis 2023, le jeu en cel-shading est donc sorti en version définitive à la rentrée sur PC avant d’atterrir sur consoles garni de tout le contenu développé jusqu’ici.

Baladins

Date de sortie : 15/05/2024

15/05/2024 Développeur / Editeur : Seed by Seed / Armor Games Studios

Seed by Seed / Armor Games Studios Support : PC

Défini comme un RGP narratif multijoueur, Baladins peut se jouer jusqu’à 4 joueurs et joueuses dans le but d’incarner des aventuriers possédant chacun des compétences afin d’explorer les contrées de Gatherac pour y débusquer tous ses secrets, et surtout pour arrêter un dragon menaçant le Temps lui-même, rien que ça, à travers une boucle de gameplay assez courte mais aux multiples embranchements liés à vos compétences via une sorte de plateau de jeu.

Le studio angoumoisin Seed by Seed a développé ce jeu tout mignon aux graphismes animés en 2D intégralement faits à la main grâce notamment à une subvention de la région Nouvelle-Aquitaine, et avait pu être aperçu lors de nos derniers AG French Direct avant sa sortie en mai dernier. Il poursuit la vibe positive et pacifiste de Pile Up !, le premier jeu du studio, en n’incorporant ici aucun combat. Bref, une petite bulle d’air frais à l’esthétique léchée qui ravira les amateurs et amatrices de RPG.

Terra Memoria

Date de sortie : 27/03/2024

27/03/2024 Développeur / Editeur : La Moutarde / Dear Villagers

La Moutarde / Dear Villagers Supports : PC – PlayStation 5 – Xbox Series X/S – Nintendo Switch

Décidément, Montpellier est définitivement un vivier de studios en plein essor dans l’hexagone. Une preuve de plus ici avec La Moutarde, qui a sorti cette année un RPG au tour par tour, Terra Memoria (après Old School Musical, un jeu de rythme) qui mélange 3D et pixel art.

Terra Memoria vous propose de suivre les péripéties de six personnages au cœur d’un road trip à travers le passé et le présent du monde de Terra, avec pour objectif découvrir les secrets entourant d’étranges cristaux et le réveil soudain d’anciens robots devenus agressifs. Exploration, combats, construction et énigmes sont au programme de ce RPG 100% made in France.

Worlds of Aria

Date de sortie : 24/09/2024

24/09/2024 Développeur / Editeur : Ludogram / Ishtar Games

Ludogram / Ishtar Games Supports : PC – Nintendo Switch

Vous l’avez lui aussi aperçu durant notre dernier AG French Direct, Worlds of Aria est un jeu de rôle sur table narratif développé par le studio lillois Ludogram (Firebird notamment). Se tenant dans l’univers fantastique du jeu de rôle Aria imaginé par l’auteur français FibreTigre également mis en scène dans l’émission Game of Rôles diffusée sur Twitch, les joueurs et joueuses peuvent y suivre les aventures d’une Guerrière, d’un Magicien, d’une Sorcière de Kohest ou encore d’un Marchand dans leur lutte contre les Légats d’Aurianne, les derniers partisans du Dieu Ennemi.

En collaboration, mais avec quelques trahisons et une petite chance aux dés, vous pourrez mener votre propre groupe d’aventuriers dans une quête inspirée des jeux de rôle sur table, en solo ou à plusieurs avec le Pass Ami disponible. Attention aux choix que vous ferez, ceux-ci pourront être lourds de conséquences, mais pas de panique, vous pourrez rejouer une scène qui vient de se terminer pour y découvrir tout ce que vous auriez pu manquer. Une démo est par ailleurs disponible pour vous faire une idée de ce que le jeu a à vous proposer.

Metal Slug Tactics

Date de sortie : 05/11/2024

05/11/2024 Développeur / Editeur : Leikir Studio / Dotemu

Leikir Studio / Dotemu Supports : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series X/S – Nintendo Switch

Et soudain, un RPG tactique sauvage apparaît. Ou plutôt une forme hybride alliant rogue-lite, tactical RPG et la composante classique Run n’ Gun des jeux de la licence mythique de SNK. Dans Meral Slug Tactics, vous devrez combattre divers ennemis en composant votre propre équipe tout en planifiant le plus intelligemment possible vos actions sur le champ de bataille. Allez-vous lancer des offensives en simultané ou êtes-vous plutôt raids aériens ?

Le jeu du studio situé dans la banlieue de la capitale a reçu un plutôt bon accueil critique et vous occupera durant une vingtaine d’heures. A vous un mélange d’arsenal classique de la licence, mais aussi arbres de compétences ou système d’adrénaline pour ressortir vainqueurs de missions relevées. Le tout en pixel art et reprenant les codes audios des jeux classiques de la licence réorchestrés par Tee Lopes (Sonic Mania, League of Legends, Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge).

Symphonia

Date de sortie : 05/12/2024

05/12/2024 Développeur / Editeur : Sunny Peak / Head-Up Publishing

Sunny Peak / Head-Up Publishing Supports : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series X/S – Nintendo Switch (début 2025)

Le studio parisien Sunny Peak nous a délivré l’une des toutes dernières pépites indépendantes de la fin d’année 2024 avec Symphonia. Parfait mélange entre jeu de plateforme et metroidvania, le titre, qui était à l’origine un projet étudiant pour l’ISART Digital avant de se transformer en véritable jeu, nous transporte aux commandes de Philémon, un violoniste qui tente de redonner vie à la cité de Symphonia, grâce à son archer qui lui sert pour s’accrocher et se propulser, et à son instrument lui permettant de jouer des mélodies donnant vie à des mécanismes.

En jouant à fond la carte du jeu de plateforme sans aucun combat, on pourrait croire que Symphonia est une promenade de santé mais que nenni. Il faut savoir que le jeu se revêt d’une composante un peu die & retry par l’exigence de certaines phases où les mouvements et activations d’éléments se joueront à la seconde près pour progresser de salle en salle, d’autant plus que chaque fois que vous toucherez un obstacle dangereux, vous recommencerez la salle en question du début. Sans oublier la bande-son forcément au cœur de l’équation et qui ravira vos oreilles attentives. A noter que le jeu sortira sur Nintendo Switch au début de cette année.

Promenade

Date de sortie : 23/02/2024

23/02/2024 Développeur / Editeur : Holy Cap / Holy Cap

Holy Cap / Holy Cap Supports : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series X/S – Nintendo Switch

En début d’année, le studio nantais Holy Cap nous a livré un petit bijou artistique mais également ludique que nous avions eu plaisir à présenter lors d’un AG French Direct. Promenade, c’est son nom, est un jeu de plateforme en 2D dans lequel vous devrez résoudre des énigmes mystérieuses, découvrir des donjons cachés, mais aussi combattre de dangereux ennemis au sein d’un univers coloré, onirique et non linéaire. Un poulpe utilisable comme un boomerang fera office de sac à dos et vous permettra d’atteindre des objets à distance par exemple pour progresser mais aussi pour effectuer un double-saut.

Avis aux collectionneurs, le jeu arbore également un côté collectathon qui ravira les fans de Mario 64 sous la forme de rouages à récupérer pour débloquer de nouvelles machines permettant l’accès à de nouvelles zones etc. Mais la bonne nouvelle, c’est que vous ne serez pas obligé de récolter tous les rouages pour terminer le jeu en une douzaine d’heures, qui laisse ici aux joueurs et joueuses le choix de la difficulté qu’ils désirent.

Little Big Adventure – Twinsen’s Quest

Date de sortie : 14/11/2024

14/11/2024 Développeur / Editeur : [2.21] / Microids

[2.21] / Microids Supports : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series X/S – Nintendo Switch

Encore un jeu édité par Microids ? Eh bien oui ! L’éditeur français est très présent cette année et, nous l’avons vu, plutôt qualitativement parlant. Un autre titre s’est vu offrir les joies d’une sortie en fin d’année, il s’agit de Little Big Adventure : Twinsen’s Quest. Si une partie du titre vous dit quelque chose, c’est peut-être parce qu’il s’agit ici d’une sorte de remake de Little Big Adventure premier du nom sorti en 1994, il y a 30 ans déjà !

Au programme : une nouvelle direction artistique, des musiques HD, des améliorations de gameplay (notamment au niveau des mouvements plus souples) et surtout une résolution en 4K pour accompagner le quetch Twinsen dans ses péripéties qui n’ont pas pris une ride, après son évasion d’un asile tenu d’une main de maître par le Dr Funfrock sur l’île de la Citadelle.

Minami Lane

Date de sortie : 28/02/2024

28/02/2024 Développeur / Editeur : Doot, Blibloop, Zakku / Doot Tiny Games, Wholesome Games Presents

Doot, Blibloop, Zakku / Doot Tiny Games, Wholesome Games Presents Supports : PC – Nintendo Switch

Il s’est fait discret sur nos radars mais Minami Lane a rencontré un succès non négligeable lors de sa sortie en début d’année. Avec plus de 4500 critiques extrêmement positives sur Steam, le projet des parisiens de Doot Tiny Games prend la forme d’un jeu de gestion qualifié de positif, de sain, et qui se déroule dans une rue d’inspiration japonaise.

Au programme, créez et gérez votre propre rue, assurez-vous que tout le monde soit heureux et regardez les villageois vivre leur vie durant une boucle de jeu de 2 à 4h, parfait pour une petite session entre deux jeux plus conséquents. Surveillez de près les réactions des villageois aux aménagements effectués pour en tenir compte et modifier vos créations à l’envie suivant leurs retours et atteignez vos objectifs dans ce jeu bac à sable tout mignon.

Decline’s Drops

Date de sortie : 10/10/2024

10/10/2024 Développeur / Editeur : Moulin aux Bulles Studio / Moulin aux Bulles Studio

Moulin aux Bulles Studio / Moulin aux Bulles Studio Supports : PC – Nintendo Switch

Lui aussi aperçu durant notre dernier AG French Direct, l’avant-dernier projet de notre sélection n’est autre que Decline’s Drops, un jeu d’action développé par le studio alençonnais Moulin aux Bulles Studio et notamment par le solo dev Drazglb.

Dans ce jeu qui se défini comme un « platform-brawler », vous incarnez Globule, une marionnette en bois qui, se reposant paisiblement dans son jardin, voit une grande menace, le Déclin, commencer à tout détruire. Elle part alors en quête de vengeance dans une aventure 2D entièrement dessinée à la main, le tout accompagné de gameplay inspiré de jeux comme Smash Bros. où des combats nerveux et combos joueront de paire avec de l’exploration et de multiples secrets à travers 6 mondes magnifiques.

Prince of Persia: The Lost Crown

Date de sortie : 18/01/2024

18/01/2024 Développeur / Editeur : Ubisoft Montpellier / Ubisoft

Ubisoft Montpellier / Ubisoft Supports : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series X/S – Nintendo Switch

Il nous aura fallu patienter près de quinze ans pour voir réapparaître dans nos salons une nouvelle adaptation majeure du Prince de Perse après Les Sables Oubliés (2010). La saga rachetée par l’éditeur français Ubisoft au début des années 2000 a fait son grand retour au tout début de l’année 2024 dans une toute nouvelle formule drastiquement différente des derniers titres canons de la licence, adoptant pour l’occasion la forme d’un jeu d’action metroidvania dans Prince of Persia: The Lost Crown.

Vous y incarnez Sargon, un jeune guerrier membre d’un groupe, Les Immortels, regroupant des soldats d’élite au service de la reine de Perse. Sargon étant doté d’une très grande dextérité, il sera mis à contribution pour retrouver le prince Ghassan de Persépolis mystérieusement emmené sur le Mont Qaf où le temps et l’espace se semblent plus si familiers. A vous d’utiliser armes, pouvoirs et agilité pour venir à bout du dédale qui vous attend et qui renfermera bien des secrets. Le jeu a reçu un bon accueil critique mais ne semble pas avoir conquis les cibles commerciales de l’éditeur français qui a décidé de mettre fin au travail des équipes de Montpellier sur ce retour d’une licence forte présente depuis près de 35 ans sur nos écrans.

Il nous faut enfin rappeler que cette liste ne constitue pas une vérité absolue et ne représente qu’une fraction du talent que renferme notre territoire national dans le but de vous faire découvrir des titres que vous auriez pu manquer parmi les nombreuses sorties de 2024. On aurait pu y rajouter des titres comme l’électrisant Linkito, Windblown ou le déjà très complet The Rogue Prince of Persia, tous deux en phase d’accès anticipé, ou encore Echoes, Broken Lens ou bien Blade Prince Academy que nous avions aperçu lors de notre dernier AG French Direct, notre événement maison qui reviendra une fois de plus cette année, alors restez connectés.