Zenless Zone Zero va s’offrir une nouvelle bêta fermée, les inscriptions sont lancées

Bientôt une date pour la version complète ?

Si ce Zenless Zone Zero est encore un peu trop obscur pour vous, vous pourrez voir de quoi il en retourne en essayant la bêta fermée du jeu, qui est en approche. Le site officiel a d’ores et déjà ouvert les inscriptions pour cette phase d’essai gratuite, même si aucune date n’est donnée pour le moment. Pour y participer, il suffit simplement de posséder un compte HoYoverse puis de vous inscrire, et ensuite croiser les doigts pour recevoir une invitation.

En attendant d’avoir un peu plus de détails sur cette bêta, on a droit à un trailer qui va à 100 à l’heure avec un montage très dynamique ainsi que plein de personnages à découvrir.

On peut désormais parier que Zenless Zone Zero sortira dans le courant de l’année 2024, sur PC, iOS et Android, avec sans doute une version PS5 dans les tuyaux.