Zenless Zone Zero, le jeu de HoYoverse (Genshin Impact), sortira également sur consoles

Le Tokyo Game Show se poursuit avec divers panels plus ou moins intéressants (qui tirent souvent vers le « moins ») et ce midi, c’était au tour de HoYoverse de nous présenter ses nouveautés à venir pour tous ses jeux actuellement en développement. Un programme riche mais quelque peu avare en nouvelles informations, étant donné que le studio communique déjà souvent sur ses productions, mais on a tout de même pu revoir Zenless Zone Zero, le jeu d’action qui n’est pas encore sorti et qui a simplement confirmé des plateformes supplémentaires.