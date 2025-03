Zenless Zone Zero : La mise à jour 1.6 du jeu est maintenant disponible

Anby montre ses vraies capacités

Car le premier nouveau agent de rang S qui nous est proposé dans cette mise à jour 1.6 de Zenless Zone Zero ne nous est pas totalement inconnu. Il s’agit d’Anby, présente depuis le lancement du jeu, qui a cependant droit à une nouvelle version plus puissante, avec un tout nouveau moveset. On en découvre un peu plus sur le passé de ce personnage via cette mise à jour, et HoYoverse nous en donne un avan-goût dans une bande-annonce.

Avec la mise à jour qui est disponible dès aujourd’hui, vous pourrez aussi recruter l’agent de rang A Pulchra. De nouveaux événements sont également mis en place pour faire le plein de récompenses, en attendant la sortie de Trigger, l’autre rang S inédit de cette version 1.6 qui arrivera d’ici trois semaines.

Zenless Zone Zero est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.