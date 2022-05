Un fan tente de recréer Zelda Ocarina of Time sur Unreal Engine 5, le résultat en vidéo

L’Unreal Engine 5 permet déjà à de nombreux créateurs et créatrices en herbe de s’amuser avec les limites du moteur, en nous proposant des rendus bluffant qui sont évidemment difficiles à reproduire dans un jeu complet, mais qui offre tout de même un aperçu de ce à quoi la next-gen pourrait ressembler un jour. C’est aujourd’hui une vidéo créée par RwanLink qui fait le tour de réseaux sociaux, puisque ce dernier s’est lancé dans l’idée de reproduire une partie des environnements de Zelda Ocarina of Time sur Unreal Engine 5.

Un Zelda 4K bluffant

Dans cette vidéo, consacré aux décors du Lac Hylia, RwanLink tente d’imagine à quoi pourrait ressembler un Zelda Ocarina of Time plus réaliste, avec des effets de lumières à tomber et un rendu qui flatte la rétine.

Evidemment, ce résultat ne plaira pas aux fans qui pensent que l’identité visuelle de la saga passe par quelque chose de plus coloré et de moins réaliste que ça (surtout pour le visage de cher Link), mais force est de constater que le travail réalisé est tout de même impressionnant.

Si vous appréciez le résultat, n’hésitez pas à suivre le reste des vidéos de RwanLink, qui montre d’ailleurs comment il en est arrivé à ce joli résultat.