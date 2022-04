Xenoblade Chronicles 3 sortira plus tôt que prévu, rendez-vous en juillet

Lors du dernier Nintendo Direct, Xenoblade Chronicles 3 a été l’une des surprises de la présentation, même si plusieurs rumeurs évoquaient déjà son existence avant cela. Avec son premier trailer, le titre de Monolith Soft nous avait montré son envie de sortir en septembre prochain, et étant donné la période pleine de reports dans laquelle on se trouve, on s’attendait presque à le voir être reporté de quelques semaines/mois, toujours en étant calé avant la période de Noel. La date de sortie du titre a bien changé, mais surprise, le jeu ne sera pas en retard, mais en avance.

Une surprenante avance de deux mois

La chose est assez rare pour être soulignée. Alors que depuis deux ans, on enchaîne report sur report sur les titres majeurs, le jeu de Monolith Soft nous fait une jolie surprise en révélant qu’il sortira plus tôt que prévu, et après avoir eu droit au retard de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, ça fait du bien.

Ce nouveau trailer nous permet donc d’apprendre que Xenoblade Chronicles 3 ne sortira plus en septembre, mais le 29 juillet prochain. Avec cette sortie, Nintendo tient donc là son gros jeu de l’été, et évite ainsi l’embouteillage programmée de la rentrée. Aucune raison officielle n’a été donnée pour cette nouvelle date, mais on espère que cela ne poussera pas le studio à se dépêcher et avoir recours au crunch.

Le trailer diffusé ici nous montre aussi du gameplay avec des images des combats et de nouveaux éléments d’intrigues, avec même des transformations à la clé entre les duos de personnages. Une édition collector a aussi été confirmée en fin de vidéo, avec un steelbook et un artbook.

Rendez-vous donc cet été pour découvrir ce Xenoblade Chronicles 3.