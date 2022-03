The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 est reporté au printemps 2023, nouvelles images

Non, les gros reports, ce n’est pas terminé, et cela va toucher tous les éditeurs. Alors que les récents Nintendo Direct nous ont donné une belle vision sur la fin de l’année 2022 de Nintendo, qui sera notamment rythmée par la sortie de Xenoblade Chronicles 3 et de Pokémon Écarlate / Pokémon Violet, on commençait à craindre que The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (oui, on va l’appeler comme ça jusqu’à savoir son vrai titre) fasse l’impasse sur cette année. Et justement, Nintendo vient de mettre fin au peu d’espoir qu’il nous restait en annonçant le report du jeu.

« Bonjour, désolé »

Le producteur de la série The Legend of Zelda, Eiji Aonuma, a de nouvelles informations à communiquer sur la date de sortie de la suite de The Legend of #Zelda: Breath of the Wild. pic.twitter.com/FGLjfk0LLo — Nintendo France (@NintendoFrance) March 29, 2022

Comme cela a été le cas par le passé, c’est Eiji Aonuma, producteur de la série, qui nous annonce cette nouvelle dans un cadre sobre, avec un simple fond noir et des excuses pour la déception que cela pourrait engendrer.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 est donc bien reporté à l’année 2023, alors que l’éditeur voulait initialement le sortir en 2022. Mais bonne nouvelle, le titre est tout de même prévu pour la première moitié de l’année 2023, puisqu’il arrivera au cours du printemps. Sans doute que Nintendo devait annoncer cela pour mieux préparer son bilan prévisionnel de la prochaine année fiscale en cours, qui va débuter le 1er avril.

Mais ce message permet aussi d’apercevoir quelques secondes d’images inédites, avec le nouveau look de Link (plus charismatique que jamais n’est-ce pas ?), ainsi qu’une Master Sword en bien piteux état. Il faudra donc attendre le printemps 2023 pour voir de quoi il en retourne, en espérant voir le jeu un peu plus dès cet été.