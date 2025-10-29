Xbox : Une panne géante du service Azure empêche de se connecter et de jouer en ligne, ou d’acheter des jeux

Microsoft a identifié la panne

La panne du service Azure a été confirmée par Microsoft suite à plusieurs retours faisant état de problèmes de connexion, notamment sur les services Xbox où le jeu en ligne est grandement impacté, que ce soit sur des titres comme Sea of Thieves ou même Minecraft. Si vous vous demandez pourquoi vous ne pouvez pas jouer ce soir à votre jeu en ligne préféré, voici donc la réponse.

Et il est même impossible d’acheter certains jeux, ce qui pose évidemment un problème à un studio comme Obsidian qui vient tout juste de sortir The Outer Worlds 2. Le titre ne peut même pas être installé via le Game Pass à cause de la panne. Le studio s’est même fendu d’un message pour avertir le public de la situation :

« En raison d’une interruption de service en cours sur Azure, The Outer Worlds 2 peut être temporairement indisponible à l’achat ou à l’installation sur Xbox Series X|S, sur l’application Xbox sur PC, et avec Xbox Game Pass Ultimate ou PC Game Pass. Nous collaborons avec Microsoft pour résoudre ce problème et nous tiendrons les joueurs informés dès que nous aurons plus d’informations. »

Microsoft dit enquêter sur le problème et déclare que cela a été causé par un changement de configuration aux conséquences non-souhaitées. Bien entendu, cette panne ne concerne pas que l’industrie du jeu vidéo, mais beaucoup d’autres secteurs, dans la mesure où Azure est un service employé par de nombreuses entreprises. Vers 20 heures, Microsoft a indiqué prendre des mesures qui permettraient un retour à la normale dans quelques minutes pour la plupart des services.