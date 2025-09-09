Xbox organisera une nouvelle présentation lors du Tokyo Game Show, le 25 septembre

Que peut-on attendre de cette émission spéciale ?

Le stream spécial Tokyo Game Show de Xbox se tiendra donc dès le 25 septembre, à midi, heure de Paris. Cette année, le programme n’a pas été précisé, mais Xbox indique qu’il faut s’attendre à voir « des titres issus de nos studios créatifs, ainsi que des mises à jour inédites de la part de nos partenaires au Japon, en Asie et dans le reste du monde ».

Cela reste évidemment flou et les paris sont déjà ouverts sur tout ce que l’on pourra y voir. Entre deux portages de jeux japonais sur Xbox, beaucoup de personnes espèrent également que le constructeur lèvera le voile sur Forza Horizon 6 durant cet événement. Les dernières rumeurs et fuites faisaient état d’un jeu qui se déroulerait en partie au Japon, ce qui ferait du Tokyo Game Show l’endroit idéal pour annoncer cet épisode. Rien n’est moins sûr à l’heure actuelle, mais on pourra en tout cas suivre avec intérêt cette émission spéciale, qui mettra sans doute aussi en avant les futures sorties au sein du Xbox Game Pass.

Vous pourrez suivre le stream Xbox sur Twitch et sur YouTube, et vous pourrez retrouver toutes les informations importantes sur notre site suite à la diffusion.