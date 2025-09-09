Xbox organisera une nouvelle présentation lors du Tokyo Game Show, le 25 septembre

Voulant se mettre une partie du public japonais dans la poche malgré de grandes difficultés rencontrées sur ce territoire, Xbox ne manque désormais plus aucune édition du Tokyo Game Show. Il est d’ailleurs le seul des trois constructeurs à organiser une vraie prise de parole durant le salon japonais, avec une émission qui a certes une portée internationale, mais qui sert aussi à montrer que des studios locaux produisent des jeux sur les plateformes Xbox. Cette année, Xbox sera bien de retour au Tokyo Game Show, et on sait à présent quand.

