Xbox Game Pass : Marvel Cosmic Invasion, The Crew Motorfest… Voici les nouveautés à venir dans l’abonnement
Rédigé par Jordan
Avant de nous révéler quelques annonces lors de son Xbox Partner Showcase qui aura lieu ce jeudi 20 novembre, Xbox fait le point sur son Xbox Game Pass. Des nouveautés sont attendues dans les prochains jours, avec pas mal de jeux à surveiller dans le lot, dont des sorties day one sur le service.
Les prochains jeux du Xbox Game Pass
Au programme des deux prochaines semaines dans le Xbox Game Pass, pas mal de titres en provenance d’éditeurs français, avec du DONT’NOD et du Dotemu. L’une des sorties à ne pas manquer sera celle de Marvel Cosmic Invasion, le prochain beat’em up mettant en scène une quinzaine de personnages Marvel.
Voici la liste des nouveautés à venir dans le Xbox Game Pass :
- Moonlighter 2: The Endless Vault (Game Preview) (PC) – 19 novembre (Ultimate et PC)
- Kulebra and the Souls of Limbo (Cloud, Console et PC) – 19 novembre (Premium)
- Revenge of the Savage Planet (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 19 novembre (Premium)
- Monsters are Coming! Rock & Road (Console portable & PC) – 20 novembre (Ultimate et PC)
- The Crew Motorfest (Cloud, Console et PC) – 20 novembre (Ultimate et PC)
- Banishers: Ghosts of New Eden (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 25 novembre (Premium, Ultimate et PC)
- Kill It With Fire! 2 (Cloud, Console et PC) – 25 novembre (Premium, Ultimate et PC)
- Marvel Cosmic Invasion (Cloud, Console, Console portable et PC) – 1er décembre (Ultimate et PC)
- Lost Records: Bloom & Rage (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 2 décembre (Premium, Ultimate et PC)
Pour accueillir tout ce beau monde, il faut également faire de la place. Voici les jeux qui vont quitter le Xbox Game Pass dès le 30 novembre :
- Barbie Project Friendship (Cloud, Console et PC)
- Lords of the Fallen (Cloud, Console et PC)
- Octopath Traveler (Cloud, Console et PC)
- Octopath Traveler II (Cloud, Console et PC)
- SteamWorld Build (Cloud, Console et PC)
