Xbox Game Pass : Kingdom Come Deliverance II, The Witcher 3 et bien d’autres rejoignent bientôt le catalogue

Les prochains jeux du Xbox Game Pass

La grosse cartouche de cette nouvelle salve sur le Xbox Game Pass est sans aucun doute Kingdom Come: Deliverance II, qui arrive sur le service seulement un an après sa sortie. L’un des RPG les plus acclamés de l’année dernière, qui va ici côtoyer l’un des meilleurs RPG tout court puisque The Witcher 3 arrive lui aussi sur le service de Microsoft.

Voici la liste des jeux qui vont rejoindre le Xbox Game Pass dans les jours à venir :

Cependant, dès le 28 février, il faudra dire au revoir aux jeux suivants :