Xbox Game Pass : Kingdom Come Deliverance II, The Witcher 3 et bien d’autres rejoignent bientôt le catalogue
Rédigé par Jordan
Histoire de justifier ses nouveaux tarifs, le Xbox Game Pass se montre assez convaincant ces derniers temps avec l’arrivée de plusieurs titres majeurs sur le service. Une démarche qui continue aujourd’hui, puisque pour ces deux prochaines semaines, l’abonnement aura droit à une sacrée tête d’affiche.
Les prochains jeux du Xbox Game Pass
La grosse cartouche de cette nouvelle salve sur le Xbox Game Pass est sans aucun doute Kingdom Come: Deliverance II, qui arrive sur le service seulement un an après sa sortie. L’un des RPG les plus acclamés de l’année dernière, qui va ici côtoyer l’un des meilleurs RPG tout court puisque The Witcher 3 arrive lui aussi sur le service de Microsoft.
Voici la liste des jeux qui vont rejoindre le Xbox Game Pass dans les jours à venir :
- Aerial_Knight’s DropShot (Cloud, Xbox Series X|S, Console portable et PC) – 17 février (Ultimate, PC)
- Avatar: Frontiers of Pandora (Cloud, Xbox Series X|S, Console portable et PC) – 17 février (Ultimate, PC)
- Avowed (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 17 février (Premium)
- Death Howl (Cloud, Xbox Series X|S, Console portable et PC) – 19 février (Ultimate, Premium, PC)
- EA Sports College Football 26 (Cloud et Xbox Series X|S) – 19 février (Ultimate)
- The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition (Cloud et Console) – 19 février (Ultimate, Premium)
- TCG Card Shop Simulator (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S, Console portable et PC) – 24 février (Ultimate, Premium, PC)
- Dice A Million (PC) – 25 février (Ultimate, PC)
- Towerborne (Version complète) (Console, Console portable et PC) – 26 février (Ultimate, Premium, PC)
- Final Fantasy III (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 3 mars (Ultimate, Premium, PC)
- Kingdom Come: Deliverance II (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 3 mars (Ultimate, Premium, PC)
Cependant, dès le 28 février, il faudra dire au revoir aux jeux suivants :
- Monster Train (Cloud, Console et PC)
- Expeditions: A MudRunner Game (Cloud, Console et PC)
- Injustice 2 (Cloud, Console et PC)
- Middle-earth: Shadow of War (Cloud, Console et PC)
