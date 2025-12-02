Xbox Game Pass : Mortal Kombat 1, Routine, Dome Keeper et d’autres jeux arrivent en décembre

Les sorties à venir sur le Xbox Game Pass

Cette fin d’année reste donc relativement calme sur le service du Xbox Game Pass, mais vous pourrez tout de même découvrir quelques titres inédits comme Death Howl et Routine, à moins d’être plutôt attirés par la violence d’un Mortal Kombat 1.

Voici les jeux qui arriveront prochainement dans le Xbox Game Pass :

Plusieurs jeux s’apprêtent aussi à quitter l’abonnement, avec une première vague le 15 décembre, et une autre le 31 décembre :

15 décembre

Mortal Kombat 11 (Cloud, Console et PC)

Still Wakes the Deep (Cloud, Console et PC)

Wildfrost (Cloud, Console et PC)

31 décembre