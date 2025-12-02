Xbox Game Pass : Mortal Kombat 1, Routine, Dome Keeper et d’autres jeux arrivent en décembre
Le mois de décembre est naturellement moins chargé côté sorties jeux vidéo, mais le Xbox Game Pass vous donnera tout de même de quoi faire. Xbox vient de dévoiler le programme pour tout le mois de décembre, étant donné que la deuxième moitié du mois sera plus tranquille à cause des fêtes de fin d’année.
Les sorties à venir sur le Xbox Game Pass
Cette fin d’année reste donc relativement calme sur le service du Xbox Game Pass, mais vous pourrez tout de même découvrir quelques titres inédits comme Death Howl et Routine, à moins d’être plutôt attirés par la violence d’un Mortal Kombat 1.
Voici les jeux qui arriveront prochainement dans le Xbox Game Pass :
- Lost Records: Bloom & Rage (Cloud, PC et Xbox Series X|S) — Disponible (Ultimate, Premium, PC)
- Monster Train 2 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 3 décembre (Premium)
- Spray Paint Simulator (Cloud, Console et PC) – 3 décembre (Premium)
- 33 Immortals (Game Preview) (Cloud, Console et PC) – 4 décembre (Premium)
- Indiana Jones et le Cercle Ancien (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 4 décembre (Premium)
- Routine (Cloud, Console, Appareils portables et PC) – 4 décembre (Ultimate, PC)
- A Game About Digging A Hole (Cloud, Appareils portables, PC et Xbox Series X|S) – 9 décembre (Ultimate, Premium)
- Death Howl (Appareils portables et PC) – 9 décembre (Ultimate, PC)
- Dome Keeper (Cloud, Console, Appareils portables et PC) – 9 décembre (Ultimate, Premium, PC)
- Mortal Kombat 1 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 10 décembre (Ultimate, Premium, PC)
- Bratz: Rhythm & Style (Cloud, Console et PC) – 11 décembre (Ultimate, Premium, PC)
Plusieurs jeux s’apprêtent aussi à quitter l’abonnement, avec une première vague le 15 décembre, et une autre le 31 décembre :
15 décembre
- Mortal Kombat 11 (Cloud, Console et PC)
- Still Wakes the Deep (Cloud, Console et PC)
- Wildfrost (Cloud, Console et PC)
31 décembre
- Carrion (Cloud, Console et PC)
- Hell Let Loose (Cloud, Console et PC)
