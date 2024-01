World of Demons, le jeu Apple Arcade de PlatinumGames, va disparaitre

Après Babylon’s Fall…

Puisqu’il n’est sorti que sur mobiles, World of Demons n’était pas vraiment le jeu le plus populaire du célèbre studio PlatinumGames, mais il avait au moins le mérite de proposer un univers visuel bien à lui, qui lui avait permis de relativement séduire les critiques. Mais trois ans plus tard, l’intérêt du public n’est plus vraiment présent et PlatinumGames compte fermer les serveurs du jeu dès le 1er février prochain, en sachant qu’il ne sera déjà plus possible de le télécharger dès le 18 janvier. Le studio ne donne pas beaucoup plus d’informations sur cette décision via son blog.

Triste sort que celui de World of Demons, qui aurait certainement trouvé un tout autre public s’il n’était pas limité à l’Apple Arcade. Dans quelques jours, le jeu ne sera tout simplement plus accessible, ce qui est regrettable pour celles et ceux qui auraient voulu lui donner une chance.