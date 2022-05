Wonderlands : le dlc sauce à la malbouffe est disponible

Tiny Tina’s Wonderlands n’allait pas se laisser dépasser très longtemps par Borderlands 3. Si ce dernier peut être récupéré gratuitement sur l’Epic Games Store cette semaine, le nouvel épisode en profite pour dévoiler son prochain DLC nommé Sauce à la malbouffe qui est d’ailleurs disponible immédiatement.

Wonderlands continue d’être un jeu écolo

Cette fois-ci, Wonderlands adopte un thème culinaire en nous faisant combattre Imelda la Saucière (ou Sand Witch en VO pour continuer le problème de Wonderlands avec le sable) en pleine réalisation d’une nouvelle recette. Comme pour Perfide Ophide, on y a accès depuis la zone de Vesper et le principe restera le même, à savoir une petite évolution du boss chaque semaine, avec de nouveaux loots et cosmétiques.

Le programme est donc le suivant :

Première version : le 19 mai à 18h30 (heure française) Nouveau sort haleine pestilentielle légendaire et bague en pierre confite légendaire

Deuxième version : le 26 mai à 18h30 (heure française) Nouvelle arme de corps à corps qui arrache et le bouclier d’augure de la liche légendaire

Troisième version : le 2 juin à 18h30 (heure française) Nouveau sort légendaire à éclairs et armure en cotte de mailles miasmatique légendaire

Dernière version : le 9 juin à 18h30 (heure française) Deux nouveaux pistolets (Huile, épices et beurre qui fait boum) et amulette Barbocharge légendaire



Le souci c’est que beaucoup de ce qui est montré ici ressemble très fortement au jeu de base et se permet même de réutiliser les quelques environnements épargnés par le recyclage jusqu’à présent. Bref, pas de quoi rehausser notre avis sur Wonderlands donc on espère que Gearbox va ralentir un peu la cadence des DLC pour proposer du contenu plus original.

Tiny Tina’s Wonderlands est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC.