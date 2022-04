Tiny tina's wonderlands présente son dlc ophide perfide

Tiny Tina’s Wonderlands est disponible depuis bientôt un mois et comme Gearbox l’avait déjà annoncé, on accueille déjà le premier DLC du Season Pass. Il est donc temps de faire plus ample connaissance avec Ophide Perfide.

Wonderlands fait du vieux avec du vieux

Ce premier contenu supplémentaire arrivera dès cette semaine, plus précisément le jeudi 21 avril à 18h30. Le jeu verra l’arrivée d’une nouvelle petite zone qui servira de QG à Vesper, le personnage qui servira de guide pour les DLC. Chez elle, il sera possible d’accéder à l’entrée des 4 donjons au fur et à mesure de leur arrivée, mais aussi de gagner de nouvelles récompenses en faisant tourner la Roue du Destin.

Si vous n’aviez pas suivi, sachez que les DLC de Wonderlands n’auront pas de nouvelles zones à explorer avec de la narration mais juste un suite d’arènes sur le principe de la carte du monde et de la Chambre du Chaos. Et malheureusement, le recyclage que l’on reprochait au jeu de base semble continuer avec des Ophidiens et des Worgs dans des arènes qui ressemblent suspicieusement à ce que l’on a déjà pu voir.

On note quand même la présence de nouveaux items et cosmétiques à looter en plus d’un nouveau boss Worg géant nommé Chums. Comme pour les futurs DLC, il suit un principe simple, chaque semaine, son combat ajoute une nouvelle phase. On aura donc la phase 2 le 28 avril, la phase 3 le 5 mai et l’ultime phase 4 le 12 mai, l’horaire étant 18h30 à chaque fois. Une fois le donjon fini au moins une fois, son contenu s’ajoute au pool de la Chambre du Chaos.

Gearbox nous donne tout de même les titres anglais des DLC à suivre et on retrouvera donc Glutton’s Gamble, Molten Mirrors et Shattering Spectreglass, on espère qu’ils seront beaucoup plus originaux que ce qu’on voit pour l’instant, et sinon on pourra se consoler avec la septième classe qui arrivera pour clore le Pass.

Tiny Tina’s Wonderlands est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC.