Tiny Tina's Wonderlands : Le DLC Tentative d'extraction et la version Steam seront disponibles dès demain

Disponible sur l’Epic Games Store et consoles depuis le 25 mars 2022, Tiny Tina’s Wonderlands a d’ores et déjà accueilli deux DLC lors des deux derniers mois : Ophides perfides et Sauce à la malbouffe.

Et visiblement, Gearbox Software et 2K semblent bien décidés à ne pas vouloir casser ce rythme de déploiement effréné puisque le contenu additionnel Tentative d’extraction sortira dès demain, le jeudi 23 juin, date à laquelle le titre débarquera également sur Steam.

Trois mois d’exclusivité et puis s’en va

Concernant cette troisième extension, elle vous invitera à pénétrer au plus profond de la forteresse montagneuse de Fyodor, le gardien des âmes qui fera ici office de boss. Selon les développeurs, ce lieu regorgera de « mécanismes de défenses meurtriers, avec notamment des tourelles terrifiantes, de fournaises ardentes et de marteaux concasseurs d’os. »

A l’image des précédents DLC, Tentative d’extraction sera accessible par l’intermédiaire de la zone de Vesper (située dans le Surplomb voilé et tout proche de Sabot-Ardent) et vous proposera d’affronter un Fyodor toujours plus difficile à battre au cours des quatre semaines suivant le lancement afin de récupérer un maximum de loot légendaire :

Première version : le 23 juin à partir de 18h30 (heure française) Nouvelle bague légendaire Serment d’allégeance Après votre première victoire contre Fyodor, de nouveaux butins légendaires seront ajoutés dans la Roue du destin : pistolet Stab-O-Matic, sort Soupirant amoureux, Armes de corps à corps Gardien de l’Avarice et Colère mesquine, et amulette Protagoniseur

Seconde version : le 30 juin à partir de 18h30 (heure française) Nouveau sort légendaire Courroux du forgeron

Troisième version : le 7 juillet à partir de 18h30 (heure française) Nouvelle armure légendaire Vérité du Tyran

Dernière version : le 14 juillet à partir de 18h30 (heure française) Nouveau pistolet Phénix légendaire résonnant



A propos de l’arrivée du FPS sur Steam, sachez qu’il n’y a pas grand-chose à retenir si ce n’est que, du 23 juin au 7 juillet 19h, vous procurer cette version vous permettra d’obtenir le pack héroïque d’armure en or. De plus, le jeu sera disponible à un tarif spécial pendant ces deux semaines (sans doute la réduction habituelle de 10%) avant de revenir à son prix d’achat de base, à savoir 59,99€ pour l’édition Standard et 79,99€ pour celle intitulée Merveilleux Chaos.

Sachez aussi qu’il sera possible de conserver sa progression en faisant la bascule de l’Epic Games Store à Steam à condition de transférer correctement ses fichiers de sauvegarde manuellement. Attention cependant, Gearbox et 2K précisent bien que « en faisant cela, vous encourrez le risque potentiel de perdre vos données de sauvegarde. En conséquence, nous conseillons fortement la création d’une copie de secours avant de tenter un transfert manuel des données de sauvegarde. »

Tiny Tina’s Wonderlands est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.