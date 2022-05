Borderlands 3 : Epic Games Store offre le jeu cette semaine

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui n’ont toujours pas Borderlands 3 puisqu’il s’agit du jeu offert sur l’Epic Games Store du 19 au 26 mai 2022. Il s’agissait d’un jeu mystère non-annoncé et vu que le prochain non plus n’est pas encore nommé, on suppose qu’Epic va nous refaire une série de gros jeux comme cela peut arriver en fin d’année.

Surprise, un Borderlands 3 gratos sur l’Epic Games Store

Les utilisateurs et utilisatrices du lanceur Epic Games Store pourront donc partir gratuitement chasser de l’Arche dans l’univers de Borderlands 3, jouable en coop jusqu’à quatre. Notez que c’est bien l’édition de base du jeu qui est offerte et ne contient donc pas les deux Season Pass qui vous couteront environ 42 euros avec leur promo (sans compter le bon d’achat du moment).

Rappelons que le crossplay est disponible sur le jeu pour grouper avec les personnes qui ont le jeu sur Steam, Stadia ou consoles Xbox. Pour jouer avec celles et ceux qui sont PS4 ou PS5, il faudra encore attendre quelques jours ou semaines puisque l’arrivée de la compatibilité PlayStation était prévue pour ce printemps comme Gearbox l’avait annoncé lors de sa conférence PAX fin avril, en plus de la suite de Tales from the Borderlands.

Comme toujours, il faut se connecter sur votre compte Epic Games Store avant le 26 mai à 17h pour pouvoir ajouter Borderlands 3 à votre bibliothèque afin de pouvoir le garder. Tout ceci est donc parfait pour s’amuser un peu dans cet univers en attendant que Tiny Tina’s Wonderlands passe à un prix raisonnable comme on vous le recommandait dans notre critique à cause de son contenu un peu trop pauvre.

On se donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi vers 17h, pour connaître le prochain jeu offert sur l’Epic Games Store, sauf si la liste complète fuite avant, comme on en a un peu l’habitude avec eux…