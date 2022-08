Tiny tina's wonderlands sort le dlc 4 et la classe épidémiste

Tiny Tina’s Wonderlands est sorti fin mars mais il arrive déjà à la fin du contenu annoncé pour son Passe saisonnier. Et comme promis, cela contient à la fois le quatrième donjon mais aussi de nouvelles options de personnalisation dont une classe et une voix inédites. Le tout est déjà disponible.

Wonderlands gardait le meilleur pour la fin ?

On commence avec Vesper que tout va bien, le quatrième donjon Miroir du mystère, et comme son nom l’indique, on se penchera sur Vesper elle-même celle qui nous a guidé dans tous ces DLC. On aura un aperçu de son passé contre Redmourne la Triverse, le boss de ce donjon qui gagnera des têtes élémentaires au fil de ses formes qui sont comme toujours débloquées chaque semaine.

Le programme est donc :

Première version : le 11 aout à 18h30 Nouveau pistolet légendaire de la vengeance Après avoir battu Redmourne pour la première fois, de nouveaux butins légendaires seront ajoutés à la Roue du destin : pistolet perfide, sort des rumeurs maléfiques, arme de corps à corps de la rancœur indisciplinée, l’armure à cape de Moustique, et la bague du fléau démoniaque.

le 11 aout à 18h30 Seconde version : le 18 aout à 18h30 Nouvelle armure légendaire de la charge brutale

le 18 aout à 18h30 Troisième version : le 25 aout à 18h30 Nouveau sort légendaire de la malédiction de la mauvaise foi

le 25 aout à 18h30 Dernière version : le 1er septembre à 18h30 Nouveau pistolet légendaire de la triverne sournoise

le 1er septembre à 18h30

Sachez que c’est bien l’achat de ce DLC qui donne droit à de nouvelles options pour les personnages. On y trouve donc la classe Epidémiste qui se base à la fois sur les dégâts élémentaires, les zones de poisons et les invocations ce qui devrait donc être très utile comme classe secondaire. Et la nouvelle voix sonnera plus maléfique pour changer un peu les choses.

On a enfin donc droit à quelques efforts mais vu la réception très glaciale des DLC par les joueurs et les joueuses de Wonderlands, on peut vraiment se poser la question de savoir si le soutien du jeu va continuer vu que même Gearbox avait l’air de vouloir en finir le plus vite possible.

Tiny Tina’s Wonderlands est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC.